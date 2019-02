Dalla vita privata al campo: una docu-serie svela i segreti di Sergio Ramos

Amazon Prime Video annuncia la produzione di una nuova docu-serie spagnola con Sergio Ramos, capitano del Real Madrid e della Nazionale spagnola. Lo show, attualmente in produzione, sarà lanciato nel 2019 e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi e territori. Si tratta della seconda serie Prime Original spagnola dopo Six Dreams, disponibile da Luglio 2018.

Lo show è un’appassionante docu-serie in otto episodi da mezz’ora ciascuno, che racconta la vita quotidiana della star mondiale del calcio, Sergio Ramos, e che mostra che cosa significhi essere un calciatore d’elite. La serie includerà anche momenti della vita privata del giocatore, con parenti e amici, fornendo agli spettatori di Prime Video uno sguardo senza precedenti sulla vita dell’amata star del calcio, sia dentro sia fuori dal campo.

Questa docu-serie racconterà un lato diverso di un Sergio Ramos, che non è mai stato mostrato prima. Anche se protagonista indiscusso dello show è il calcio, ci sarà modo di esplorare tutti quegli elementi, al di fuori del campo, che hanno formato la personalità e i valori di Sergio Ramos: la sua famiglia, di cui ogni componente racconterà qualcosa di lui, le sue radici andaluse e la sua passione per i tatuaggi. Gli spettatori potranno ripercorrere la sua carriera, dagli esordi nel Siviglia fino al comando della Nazionale e del Real Madrid.

“Siamo molto entusiasti di poter offrire questo progetto esclusivo con Sergio Ramos ai clienti Prime e agli appassionati di calcio di tutto il mondo” ha affermato Georgia Brown, Director of European Originals di Amazon Prime Video. “Questo show è una fantastica aggiunta alla nostra offerta Prime Video in Spagna. Siamo sicuri che i nostri clienti ameranno vedere Sergio in questi momenti unici e privati, dentro e fuori dal campo”.

“Sono molto emozionato all’idea di mostrare al pubblico che cosa significhi essere un atleta professionista, la responsabilità di indossare la fascia da capitano del Real Madrid e della Nazionale spagnola e bilanciare tutto ciò con la vita privata. Penso che qualsiasi persona che si dedichi con devozione alla propria professione si possa rivedere in questa serie. Non c’è miglior partner per questo progetto di Amazon Prime Video” ha dichiarato Sergio Ramos.