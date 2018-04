Volley: da venerdì in campo per la 23a edizione della “Coppa Enrico Bazan”

CASTELNOVO NE’ MONTI (REGGIO EMILIA)-Saranno Materdominivolley.it Castellana Grotte, Cucine Lube Civitanova, Colombo Genova, Revivre Milano, Kioene Padova, Bunge Ravenna, Diatec Trentino e Emma Villas Siena a contendersi la “Coppa Enrico Bazan” 2018.

Da venerdì 13 aprile per la prima volta a Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, le otto formazioni Under 14 inizieranno le sfide della Del Monte® Boy League Final Eight, manifestazione organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con Appennino Volley Team, Comune di Castelnovo ne’ Monti e Volley Tricolore Reggio Emilia.

Domenica 15 aprile alle 16.00, al Palazzetto dello Sport “L. Giovanelli”, la Finalissima che assegnerà il titolo, conquistato nella scorsa stagione, alla prima partecipazione, dall’Evvai.com Progetto Azzurra Alessano.

LA FINAL EIGHT-

Squadre partecipanti (piazzamento in classifica)

1 Materdominivolley.it Castellana Grotte (1a) 18

2 Cucine Lube Civitanova (1a) 17

3 Colombo Genova (1a) 15

4 Revivre Milano (1a) 14

5 Kioene Padova (1a) 13

6 Bunge Ravenna (2a) 13

7 Diatec Trentino (2a) 12

8 Emma Villas Siena (2a) 9

LE OTTO FINALISTE SONO STATE SUDDIVISE IN DUE GIRONI-

Girone H

1 Materdominivolley.it Castellana Grotte

4 Revivre Milano

5 Kioene Padova

8 Emma Villas Siena

Girone I

2 Cucine Lube Civitanova

3 Colombo Genova

6 Bunge Ravenna

7 Diatec Trentino

IL PROGRAMMA-

Campo A

Palazzetto dello Sport “L. Giovanelli” – Via G. Impastato, 3 – Castelnovo ne’ Monti (RE)

Campo B

Palestra Peep “M. Bonicelli” – Via Fratelli Cervi – Castelnovo ne’ Monti (RE)

Venerdì 13 aprile 2018

ore 18.00

Campo A: Materdominivolley.it Castellana Grotte – Emma Villas Siena

Campo B: Revivre Milano – Kioene Padova

ore 19.30

Campo A: Colombo Genova - Bunge Ravenna

Campo B: Cucine Lube Civitanova – Diatec Trentino

Sabato 14 aprile 2018

ore 9.30

Campo A: Materdominivolley.it Castellana Grotte - Kioene Padova

Campo B: Revivre Milano – Emma Villas Siena

ore 11.00

Campo A: Cucine Lube Civitanova - Bunge Ravenna

Campo B: Colombo Genova - Diatec Trentino

ore 15.30

Campo A: Materdominivolley.it Castellana Grotte - Revivre Milano

Campo B: Kioene Padova – Emma Villas Siena

ore 17.00

Campo A: Cucine Lube Civitanova - Colombo Genova

Campo B: Bunge Ravenna - Diatec Trentino

Domenica 15 aprile 2018

ore 9.30

Campo A: Semifinale 1

Campo B : Semifinale 2

ore 11.00

Campo A: Finale 5°-6° posto

Campo B: Finale 7°-8° posto

ore 14.00

Campo A: Finale 3°-4° posto

ore 16.00

Campo A: Finale 1°-2° posto

L’ALBO D’ORO-

1996 Las Daytona Modena

1997 Cassa di Risparmio Ravenna

1998 Alpitour Traco Cuneo

1999 TNT Alpitour Cuneo

2000 Sisley Treviso

2001 Conad Forlì

2002 Esse-Ti Carilo Loreto

2003 Albero del Volley V3 Parma

2004 Lube Banca Marche Macerata

2005 Samia Schio

2006 Scuola di Pallavolo Anderlini Cimone Modena

2007 Lube Banca Marche Macerata

2008 Sisley Treviso

2009 Sisley Treviso

2010 Itas Diatec Trentino

2011 Sisley Treviso

2012 Volley Segrate 1978

2013 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2014 Materdominivolley.it Castellana Grotte

2015 Kioene Padova

2016 CMC Romagna

2017 Evvai.com Progetto Azzurra Alessano