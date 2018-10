Volley: domenica 7 ottobre il volley laziale si ritrova a Tivoli

ROMA- Domenica 7 ottobre sarà una giornata ricca di appuntamenti per la FIPAV Lazio. Dalle ore 10.30 si parte con la tradizionale assemblea di inizio stagione aperta a tutte le società del territorio impegnate nei prossimi campionati regionali. La location scelta per l'occasione è il Grand Hotel Duca D'Este di Tivoli Terme, in Via Nazionale Tiburtina 330. Nel corso della mattinata verranno premiati i club vincitori dei campionati e quelli promossi al termine della stagione 2017-18 in categoria superiore.

CORSO ALLENATORI -

Nello stesso pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30 e dalle 18 alle 20, si svolgerà il corso di aggiornamento per allenatori di 1°, 2° e 3° grado, diviso in 2 moduli. Per ulteriori informazioni circa la partecipazione e l'iscrizione consulta il modulo in allegato.

SEMINARIO ARBITRI DELLA CEV -

Dal 5 al 7 ottobre al Grand Hotel Duca D'Este di Tivoli Terme si terrà il 2° seminario della CEV, la confederazione europea della pallavolo, per arbitri internazionali giovani e talentuosi. All'incontro parteciperanno 21 ufficiali di gara da 21 differenti Paesi in una tre giorni di confronto e approfondimento.

INSERTO CORRIERE DELLO SPORT -

Un'altra data da cerchiare sul calendario è giovedì 11 ottobre, giorno in cui uscirà in edicola lo speciale del Corriere dello Sport "La Pallavolo del Lazio". Per il quinto anno verrà realizzato l’inserto dedicato esclusivamente al volley regionale, con 32 pagine a colori, 70 mila copie realizzate e visibilità per tutte le società partecipanti ai campionati nazionali e regionali. L’uscita rappresenta un’occasione unica per i club e in particolare per i propri partner commerciali per legarsi al mondo della Pallavolo. Un movimento in continua ascesa che quest’anno ha goduto di particolari attenzioni complice la prestigiosa vetrina dei Mondiali di Pallavolo Maschili del 2018 - che si sono aperti al Foro Italico di Roma con la gara Italia-Giappone il 9 settembre - e il trionfo della Pallavolo giovanile laziale nel Trofeo delle Regioni 2018.