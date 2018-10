Volley: A Budapest l'European Volleyball Gala CEV

BUDAPEST (UNGHERIA)- Sarà Budapest a ospitare l’annuale Volleyball Gala della CEV al quale parteciperà anche il presidente federale Pietro Bruno Cattaneo. Come di consueto la Confederazione Europea celebrerà le eccellenze del volley e beach volley del Vecchio Continente con un evento divenuto ormai un prestigioso appuntamento durante il quale si saluterà la stagione delle Nazionali da poco conclusa dando però, contestualmente, il benvenuto a quella dei club che vivrà il suo momento clou nella Champions League. Proprio durante il Gala si terrà il sorteggio per la composizione delle pool della più importante manifestazione per club.

A seguire verranno consegnati i premi per la stagione 2018 tra i quali quello al Presidente dei CO dei Campionati del Mondo 2010, 2014 e 2018 Carlo Salvatori.

I PROGRAMMA-

1 novembre: presentazione del nuovo format dei Campionati Europei (24 formazioni, 4 Paesi Organizzatori con Francia, Slovenia, Belgio e Olanda per gli uomini e Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia per le donne).

2 novembre: Board of Administration CEV e sorteggio Champions League.