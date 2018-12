Volley: Stelle d'argento del Coni per Burlandi, di bronzo per Monini, Cesare e Antonicelli

ROMA- Il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Lazio Andrea Burlandi è stato insignito dal Coni con la Stella d'Argento al merito sportivo, mentre il presidente del Volleyrò-Casal de Pazzi Armando Monini, l'arbitro internazionale Stefano Cesare e Nicolangelo Antonicelli sono stati insigniti con la Stella di bronzo.

La cerimonia di premiazione è avvenuta a Roma lunedì 17 dicembre, nell’aula magna del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, all’Acqua Acetosa. Riconoscimenti prestigiosi che certificano la grande effervescenza e professionale del volley nel territorio laziale.

La benemerenza (d’argento per chi ha almeno 20 anni di onorato impegno a favore dello sport) arriva in un anno speciale per Burlandi , il decimo alla guida della Pallavolo Laziale.

« Si tratta di un'enorme soddisfazione personale - ha dichiarato Burlandi dopo essere stato premiato da Roberto Tavani della segreteria politica del Presidente della Regione Lazio Zingaretti - per un dirigente una stella al merito sportivo ha un valore inestimabile. Vorrei però condividere questo riconoscimento con le società, i dirigenti, gli atleti, gli allenatori, gli amici e tutti gli attori del nostro straordinario movimento. La Pallavolo Laziale cresce ogni giorno grazie alla passione di migliaia di persone che continuano a portare nelle palestre di città e di provincia i valori del nostro amato sport. Questo premio è anche e soprattutto per il loro lavoro, fondamentale nella crescita dei giovani ».

“Vorrei condividere e dedicare questo importante riconoscimento – ha detto Armando Monini, presidente di Volleyrò alla consegna della Stella – ad Andrea Scozzese che proprio in questi giorni, tre anni fa, è scomparso a causa di un tragico incidente stradale. È stato Andrea, infatti, che mi ha coinvolto con la sua passione ed energia nel Progetto Volleyrò. Un progetto che è nato in un piccolo quartiere di Roma, Casal de’ Pazzi, e che in pochi anni è entrato a far parte dell’eccellenza pallavolistica nazionale e internazionale, con il Triplete, gli scudetti e soprattutto grazie alle quattro ragazze cresciute nelle nostre foresterie, Carlotta Cambi, Anna Danesi, Sylvia Nwakalor ed Elena Pietrini, che sono diventate vicecampionesse del mondo con la Nazionale maggiore in Giappone”.

La Pallavolo laziale ha già ricevuto le stesse benemerenze nelle figure di Ubaldo Carnevale (vice presidente dell’Argos Volley Sora) nella cerimonia di premiazione dedicata alla provincia di Frosinone e di Massimo Moni (Consigliere FIPAV Lazio) per la provincia di Latina.