Volley: A2 Maschile, Mosca vittima di un incidente, a Massa torna Masini

MASSA- Un incidente mette stradale ha messo ko Aniello Mosca, tecnico dell'Acqua Fonteviva Massa proprio alla vigilia dei Play Out Salvezza. La società toscana, prendendo atto dell'impossibilità dell'allenatore campano di guidare la squadra nella Serie contro la Conad Reggio Emilia, che mette in palio un posto nell'A2 del prossimo anno, ha riaffidato la panchina della Fonteviva ad Andrea Masini che aveva guidato la squadra fino allo scorso mese di novembre. La notizia dell’ennesima tegola di questa travagliata stagione di Massa è arrivata lunedì ed a darla è stato lo stesso Mosca che telefonicamente ha comunicato la sua impossibilità a proseguire l’impegno con la squadra a causa di un incidente. Un incidente per fortuna molto meno drammatico di quello occorsogli nel 2010 ma tale comunque da procurargli la lussazione della protesi al femore applicatagli in quell’occasione. Il tecnico campano, come detto, ha comunicato alla società la sua impossibilità ad allenare la squadra per le gare di play out. La società, preso atto dell’ennesimo colpo della malasorte di questa stagione, si è quindi messa immediatamente alla ricerca di una soluzione e, di concerto con lo spogliatoio, ha deciso di riaffidare la panchina della Fonteviva ad Andrea Masini che, confermando per l’ennesima volta la sua professionalità ed il suo attaccamento ai colori di Massa, ha accettato di guidare squadra per il play out con Reggio Emilia tornando a lavorare in palestra fin dalla giornata di oggi.