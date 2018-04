Volley: A2 Maschile, partono le sfide delle Semifinali Play Off

Siena-Gioia Del Colle e Bergamo-Spoleto si sfideranno in Gara 1 domenica alle ore 18.00. In campo anche per gara 2 dei Play Out salvezza

ROMA-In Serie A2 UnipolSai il meglio deve ancora venire. Si aprono domenica 15 aprile le Semifinali dei Play Off Promozione, mentre entrano nel vivo le Finali Play Out con i 3 match di gara 2. Al termine della serie tre formazioni raggiungeranno la già retrocessa Bolzano.

PLAY OFF-

Emma Villas Siena - Gioiella Micromilk Gioia del Colle- Prima sfida in Serie A tra i due Club. La corazzata toscana, grazie anche al recente innesto dell’opposto olandese Van Dijk, punta apertamente al gran salto in SuperLega dopo aver eliminato in due gare Tuscania. Sul fronte opposto la matricola pugliese sta vivendo un sogno in cui tutto è possibile. Dopo aver vinto la Pool B e il Preliminare Play Off UnipolSai contro la Videx Grottazzolina, la neopromossa ha estromesso dalla corsa alla promozione la favorita Ceramica Scarabeo GCF Roma nella “bella” in trasferta, big della stagione (capolista del Girone Bianco, della Pool A e vinctirice della Del Monte® Coppa Italia). Grassano nel 2015 vestiva la casacca di Siena. Erati a 1 punto dai 500 in Campionato.

Caloni Agnelli Bergamo – Monini Spoleto- Settimo faccia a faccia. Il bilancio dei precedenti vede avanti gli umbri, che si sono imposti in 5 occasioni perdendo 1 volta. Nella stagione in corso il fattore campo ha inciso nei confronti del Girone Blu. All’andata gli oleari si sono imposti 3-0, al ritorno gli orobici hanno avuto la meglio 3-1. Già semifinalisti nella Del Monte® Coppa Italia Serie A2 e con Hoogendoorn alla partita n. 100 in Campionato, i padroni di casa vogliono vivere i Play Off da protagonisti ora che anche la favorita GCF Roma è fuori dai giochi, ma la finalista della scorsa stagione, in forte crescita, ha l’acquolina in bocca dallo scorso anno. Ai Quarti Bergamo ha eliminato Brescia in 2 match, Spoleto ha beffato S. Croce al tie break di gara 3.

PLAY OUT-

Messaggerie Bacco Catania - Club Italia Crai Roma- Tra Regular Season e Finale Play Out la formazione catanese si è inchinata in tutti e 3 gli incroci agli azzurrini di Monica Cresta. La società etnea ha optato per uno scossone con l’esonero del tecnico Gianpietro Rigano. Alla vigilia di gara 2 il team è stato affidato al secondo allenatore Mauro Puleo. Zanette Mugnaini è a 4 punti dai 700 in Serie A. Sul fronte opposto, il team federale vuole la vittoria corsara per andare sul 2-0.

Acqua Fonteviva Massa – Conad Reggio Emilia- Il bilancio totale parla di 3 successi per i toscani e 2 dei reggiani, ma in gara 1 della Finale Play Out a dominare la scena sul campo del PalaBigi sono stati i padroni di casa, capaci di infliggere un netto 3-0 a un sestetto massese volitivo, ma troppo falloso. Per raddrizzare la partita non sono bastati i cambi del riabilitato Masini e i punti di Silva, ora a soli 5 sigilli dai 500 in Campionato. Ippolito a 24 punti dai 2000 in Campionato.

Geosat Geovertical Lagonegro – Pag Taviano- Una primavera da incubo per i salentini, che dopo aver subito la rimonta di Potenza Picena nei Preliminari con beffa ai vantaggi del Golden Set, si sono visti rimontare anche dai lucani in gara 1 della Finale Play Out ai vantaggi del tie break. Il Club pugliese aveva sconfitto Lagonegro nei 2 precedenti incroci, ma la squadra di Paolo Falabella, con Giosa a 9 punti dai 1900 in Campionato, ha centrato l’impresa al PalaIngrosso e ora vuole ripetersi in casa per ipotecare la permanenza nella categoria.

PROGRAMMA E ARBITRI GARA 1 SEMIFINALI PLAY OFF-

Domenica 15 aprile 2018, ore 18.00

Emma Villas Siena - Gioiella Micromilk Gioia del Colle (Luciani-Moratti)

Caloni Agnelli Bergamo – Monini Spoleto (Guarneri-Prati)

PROGRAMMA E ARBITRI GARA 2 PLAY OUT-

Domenica 15 aprile 2018, ore 16.00

Messaggerie Bacco Catania - Club Italia Crai Roma (De Sensi-Cavalieri)

Domenica 15 aprile 2018, ore 18.00

Acqua Fonteviva Massa – Conad Reggio Emilia (Giardini-Piubelli)

Geosat Geovertical Lagonegro – Pag Taviano (Nicolazzo-Talento)