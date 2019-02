Volley: A2 Maschile, Girone Bianco, mercoledì il recupero Leverano-Reggio Emilia

LEVERANO (LECCE)- Girone Bianco della Serie A2 Credem Banca protagonista con il posticipo di mercoledì 6 febbraio alle 20.30. Al PalaIngrosso la BCC Leverano, undicesima a 14 punti in classifica dopo la netta battuta di arresto nelle Marche con Potenza Picena e scavalcata da Alessano, vuole centrare un controsorpasso sui cugini. Sul fronte opposto, la Conad Reggio Emilia ha l’opportunità di scrollarsi di dosso Livorno e Potenza Picena, dirimpettaie a 31 punti e fare un balzo in classifica. Beffati 3-2 in Toscana nello scontro diretto con l’Acqua Fonteviva Apuana, gli emiliani vogliono subito reagire per scongiurare un testa a testa logorante a distanza.

POSTICIPO 1a GIORNATA DI RITORNO SERIE A2 GIRONE BIANCO-



Mercoledì 6 febbraio 2019, ore 20.30

BCC Leverano – Conad Reggio Emilia Arbitri: Scarfò-Nicolazzo