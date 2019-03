Volley: A2 Maschile, Tra sabato e domenica si gioca la 10a di ritorno

ROMA- Gli ultimi quattro turni della Regular Season di Serie A2 Credem Banca sanciranno tutti i nomi delle 8 squadre ammesse ai Play Off Promozione (automaticamente salve) e dei 16 team agli Ottavi dei Play Off A2, ma anche le 2 ricollocazioni in A3. Già nella 10a giornata di ritorno dei due Gironi potrebbero uscire verdetti definitivi su più fronti.

GIRONE BIANCO-

Dopo lo stop a Spoleto, la Conad Reggio Emilia, con Ippolito a 13 attacchi vincenti dai 2000 e Sesto a 1 block dai 400, difende il terzo posto. La Kemas Lamipel S. Croce ha vinto 11 dei 15 precedenti. Wagner è a 9 attacchi vincenti dai 1000. Tre gli ex: Benaglia vanta trascorsi con i “Lupi”, Grassano e Biselli con Reggio.

Reduce dalla sconfitta nella tana di Lagonegro, la BCC Leverano è decima e vuole sbarrare la strada allaMonini Spoleto, di nuovo quarta dopo il 3-1 su Reggio Emilia. Partita n. 300 per Fedrizzi. Nelle Regular Season di Serie A, Rosso è a 6 punti dai 4000, Padura Diaz a 16 attacchi punto dai 2500.

L’Aurispa Alessano rientra dal turno di riposo e cerca punti per migliorare la posizione in vista dei Play Off A2. Al PalaTricase c’è la GoldenPlast Potenza Picena, che ha vinto 9 dei 12 confronti diretti. Quinti dopo lo stop interno con Mondovì e privi di Lavanga, in permesso per il grave lutto familiare che l’ha colpito, i biancazzurri sognano il quarto posto.

Caduta a Macerata, l’Acqua Fonteviva Apuana Livorno sogna i Play Off Promozione e vuole battere la dirimpettaia Geosat Geovertical Lagonegro, che ha vinto 2 dei 3 precedenti e viene dal 3-1 su Leverano. Galabinov a 17 punti dai 1000. Lucani in lutto: stroncato da una malattia a soli 45 anni il dirigente Antonio Falabella.

La capolista Synergy Arapi F.lli Mondovì, già certa dei Play Off Promozione dopo l’exploit nelle Marche, ospita la Roma Volley. Ai capitolini basterebbe non perdere col massimo scarto per evitare la retrocessione diretta. Lasko è a 5 attacchi vincenti dai 3000 in Regular Season.

La Centrale del Latte Sferc Brescia, seconda con Bisi a 17 attacchi vincenti dai 1500 in Regular Season, cerca il pass per i Play Off Promozione contro la Menghi Shoes Macerata dell’ex Tartaglione, squadra in serie positiva da due giornate col nuovo coach Adriano Di Pinto.

Riposa la Conad Lamezia, spettatrice interessata del match al PalaManera. Per sperare ancora nella salvezza ai calabresi serve il 3-0 di Mondovì su Roma.

GIRONE BLU-

Sconfitta in casa dalla Videx, la Elios Messaggerie Catania recupera Gradi, ma vede allontanarsi la zona Play Off Promozione. Gli etnei ospitano l’Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma, che ha vinto 5 dei 7 scontri diretti.

Alla vigilia della gara n. 100 di Erati, l’Olimpia Bergamo è già qualificata ai Play Off Promozione grazie al 3-0 nel derby con Cantù. Al Pala Agnelli arriva la Tinet Gori Wines Prata di Pordenone, che ha perso all’andata e nell’ultimo turno ha sfiorato il ribaltone al PalaGrotte cedendo al tie break. Friulani vicini ai Play Off A2.

Pool Libertas Cantù a caccia di punti per disintossicarsi dalla sconfitta nel derby. L’obiettivo è battere come all’andata la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo in cui militano gli ex Alborghetti e Caio. I piemontesi, carichi dopo il 3-0 con Ortona, vogliono ridurre le distanze dal nono posto.

La Gioiella Gioia del Colle ha sorpassato Ortona insediandosi al quarto posto con i 2 punti in rimonta nel derby a Taviano, ma proprio ai salentini può fare un favore tenendo a distanza la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania, sconfitta 2 volte nei 3 faccia a faccia e ancora ultima dopo la vittoria con Cisano.

Cammina sul velluto la Gas Sales Piacenza, sempre prima a +7 su Bergamo dopo il blitz da 3 punti a Bracciano. I Campioni di Coppa Italia di categoria attendono la Materdominivolley.it Castellana Grotte, che all’andata si impose al tie break ed è reduce da un’altra maratona vinta in casa con la Tinet. Un altro tassello per il terzo posto.

La Sieco Service Ortona, con Dolfo a 9 attacchi vincenti dai 1500 in Regular Season, vuole riscattare lo scivolone in Piemonte e, soprattutto, cercare di riprendersi il quarto posto, ma deve fare i conti con la fame di punti della Tipiesse Cisano Bergamasco, caduta in casa all’andata e penultima con 7 punti di ritardo da Taviano.

La “vittoria scacciapensieri” della Videx Grottazzolina in Sicilia è un buon viatico per la rincorsa ai Play Off prima della gara n. 300 di Marchiani, anche se tra i marchigiani e il quarto posto ci sono tre squadre. La Pag Taviano ha vinto 3-0 all’andata, ma è sotto 3-2 nei precedenti totali e ha bisogno di punti per la certezza dei Play Off A2.

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10° GIORNATA DI RITORNO GIRONE BIANCO-



Domenica 10 marzo 2019, ore 18.00

Conad Reggio Emilia – Kemas Lamipel Santa Croce Arbitri: Piubelli-Traversa



BCC Leverano – Monini Spoleto Arbitri: Vecchione-Capolongo



Aurispa Alessano – GoldenPlast Potenza Picena Arbitri: Nicolazzo-Stancati



Acqua Fonteviva Apuana Livorno – Geosat Geovertical Lagonegro Arbitri: Carcione-Rossi

Synergy Arapi F.lli Mondovì – Roma Volley Arbitri: Marotta-Pozzi

Domenica 10 marzo 2019, ore 19.00

Centrale del Latte Sferc Brescia – Menghi Shoes Macerata Arbitri: Guarneri-Prati





Classifica Girone Bianco

Synergy Arapi F.lli Mondovì 51, Centrale del Latte Sferc Brescia 44, Conad Reggio Emilia 40, Monini Spoleto 39, GoldenPlast Potenza Picena 37, Kemas Lamipel Santa Croce 31, Acqua Fonteviva Apuana Livorno 31, Geosat Geovertical Lagonegro 31, Menghi Shoes Macerata 28, BCC Leverano 18, Aurispa Alessano 18, Roma Volley 17, Conad Lamezia 8

1 incontro in più: Centrale del Latte Sferc Brescia, Menghi Shoes Macerata, BCC Leverano, Conad Lamezia

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10° GIORNATA DI RITORNO GIRONE BLU-



Sabato 9 marzo 2019, ore 20.30

Elios Messaggerie Catania – Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma Arbitri: Palumbo-Cavalieri

Olimpia Bergamo – Tinet Gori Wines Prata di Pordenone Arbitri: Ciaccio-Pristerà

Pool Libertas Cantù – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo Arbitri: Papadopol-Scotti

Domenica 10 marzo 2019, ore 18.00

Gioiella Gioia del Colle – Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania Arbitri: De Simeis-Morgillo

Gas Sales Piacenza – Materdominivolley.it Castellana Grotte Arbitri: Dell’Orso-Bassan

Sieco Service Ortona – Tipiesse Cisano Bergamasco Arbitri: Zingaro-Feriozzi



Domenica 10 marzo 2019, ore 19.00

Videx Grottazzolina – Pag Taviano Arbitri: Verrascina-Bellini

LA CLASSIFICA DEL GIRONE BLU-

Gas Sales Piacenza 58, Olimpia Bergamo 51, Materdominivolley.it Castellana Grotte 42, Gioiella Gioia del Colle 40, Sieco Service Ortona 39, Pool Libertas Cantù 38, Videx Grottazzolina 36, Elios Messaggerie Catania 33, Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma 29, BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 25, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 24, Pag Taviano 21, Tipiesse Cisano Bergamasco 14, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania 12