Beach Volley School: tutto pronto per il gran finale

BIBIONE (VENEZIA)-Mentre i riflettori sono puntati sul Campionato del Mondo di Pallavolo Maschile, in svolgimento in Italia, che culminerà con la Fase Finale di Torino dal 26 al 30 settembre 2018, in contemporanea tutto è pronto per il gran finale del progetto federale Beach&Volley School 2018.

In accordo con Kinder+Sport la Federazione Italiana Pallavolo offrirà a tre classi di altrettante scuole la possibilità di vivere questa magnifica esperienza a titolo completamente gratuito. Gli istituti Scolastici invitati sono i seguenti: Istituto omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia di Norcia (secondaria di 2°grado), Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Cagliari (secondaria 1°grado),Istituzione Scolastica Saint Roch di Aosta (secondaria 1°grado).

La scelta degli istituti non è stata casuale, ma è stata il frutto di approfondite riflessioni dopo l’analisi di situazioni che la Federazione e lo storico partner vorrebbero contribuire a migliorare. La scuola umbra, ad esempio, è stata scelta per dare seguito al gemellaggio nato lo scorso anno con la prima delle Feste di Piazza e che rientrava nell’ambito del Progetto Gioca Volley S3 in sicurezza. La scelta dell’istituto cagliaritano è invece stata fatta per dare un’opportunità anche agli studenti che vivono in un’isola per far sì che possano prendere parte a un’iniziativa diversa dal solito insieme a tanti altri coetanei.

La scuola di Aosta, invece, rientra nel progetto di dare supporto a una realtà che pallavolisticamente ha bisogno di emozioni come queste per provare a rilanciare con quell’entusiasmo che è poi proprio del Volley S3, il progetto che la Federazione Italiana Pallavolo con il prezioso supporto di Kinder+Sport propone per promuovere la pallavolo tra le giovani generazioni.

Appuntamento dunque a Bibione dal 17 al 22 settembre presso il villaggio turistico internazionale per vivere tutti assieme delle grandi emozioni all’insegna del divertimento, della socialità, della pallavolo e del “All togheter We can Spike”.