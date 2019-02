Volley: Cev Cup, Busto in due set conquista la semifinale

MULHOUSE (FRANCIA)- La Yamamay E-Work Busto Arsizio centra l'obiettivo, vince anche al ritorno dei Quarti contro il Mulhouse, bissando la vittoria dell'andata, ed accede alle semifinali di Cev Cup. Le farfalle si sono imposte al tie break ma il passaggio del turno era già in tasca dopo aver vinto le prime due frazioni di gioco.

Le ragazze di Mencarelli, sostenute da circa 50 meravigliosi tifosi degli Amici delle Farfalle,hanno chiuso la pratica in 40 minuti esatti, poi hanno lasciato spazio alle francesi che hanno pareggiato i conti prima di arrendersi al tie break.

Il prossimo avverario di Orro e compagne sarà il Swietelsky BÉKÉSCSABA, vincente per 3-0 nel match contro il Saint Raphael giocato mercoledì sera. Andata in terra ungherese (26 febbraio), ritorno a Busto Arsizio martedì 5 marzo.

Nella serata francese brillante la prestazione di Herbots (21 punti con il 40%) e Meijners (20 col 47%), dentro dal terzo game per Gennari.

LA CRONACA DEL MATCH-

Starting six: la UYBA parte con Orro - Grobelna, Bonifacio - Botezat, Gennari - Herbots, Leonardi libero. Mulhouse risponde con Papafotiou - Spelman, Trach - Olinga Andela, Snyder - Frantti, libero Soldner.

Nel primo set la UYBA è sempre avanti, sbaglia pochissimo e chiude rapida 13-25, con 6 punti a testa per Herbots e Gennari.

Nel secondo game Mulhouse prova Guerra al posto di Snyder e Michel per Trach, ma le farfalle continuano a dominare con 4 punti a testa di Grobelna, Gennari e Bonifacio (14-25).

Dal terzo parziale, a giochi chiusi, via al turnover per Mulhouse e per Mencarelli, che schiererà fino alla fine Berti per Bonifacio, Meijners per Gennari e Piani per Grobelna. Da qui c'è più equilibrio e, nonostante i 9 punti nel set di Meijnets vince Mulhouse 25-23 (Guerra 5).

Nel quarto le padrone di casa continuano ad imporre il loro gioco, con le farfalle che mollano un pochino la presa (spazio anche per Cumino a metà game) e concedono il parziale (25-20, 5 punti per Guerra, 4 per Jeanpierre).

Al tie-break finale la UYBA parte benissimo (1-5) e, nonostante il tentativo di recupero delle francesi (13-14 bene Guerra), riesce a chiudere a proprio favore 13-15.

I PROTAGONISTI-

Marco Mencarelli (Allenatore Unet E-Work Busto Arsizio)- « Una partita interpretata nel modo giusto: siamo entrati con un livello di attenzione e di gioco molto elevato e abbiamo conquistato senza problemi i due set necessari. Poi non dico che abbiamo fatto allenamento, ma sicuramente abbiamo avuto la possibilità di provare soluzioni diverse anche con le ragazze che non sempre fanno parte del 6+1 titolare. E' stato dunque un buon test, perchè poi loro hanno iniziato a giocare più sciolte. Al di là del passaggio del turno sono soddisfatto della serata francese ».

Giulia Leonardi (Unet E-Work Busto Arsizio)- « Ci eravamo dette di partire cariche e devo dire che dal primo punto siamo state fortissime per tutti e due i set che servivano. Poi c'è stato sicuramente un calo, ma sono contenta di aver portato comunque a casa la vittoria al tie-break. Abbiamo battuto, murato e contrattaccato benissimo: oggi ci è riuscito davvero tutto ».

IL TABELLINO-

ASPTT MULHOUSE VB – YAMAMAY E-WORK BUSTO ARSIZIO 2-3 (13-25, 14-25, 25-23, 25-20, 13-15) –

ASPTT MULHOUSE VB: Frantti 4, Trach 1, Snyder 2, Spelman 10, Papafotiou 1, Olinga-andela 10, Soldner (L), Michel 9, Santos Perez 2, Jeanpierre 5, Guerra 15, Ebatombo. Non entrate: Jaegy (L), Budrak. All. Magail.

YAMAMAY E-WORK BUSTO ARSIZIO: Herbots 21, Grobelna 9, Gennari 10, Orro 5, Bonifacio 4, Botezat 4, Leonardi (L), Piani 7, Cumino, Meijners 20, Berti 7, Peruzzo. All. Mencarelli.

ARBITRI: Folgar Fraga, Ryabtsov.

NOTE – Durata set: 20′, 20′, 26′, 25′, 17′; Tot: 108′.