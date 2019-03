Volley: Challenge Cup, Monza in Russia per alzare il trofeo

BELGOROD (RUSSIA)- Appuntamento con la storia per il Vero Volley Monza: mercoledì 27 marzo la truppa guidata da Fabio Soli è chiamata all’ultima, grande fatica. Non sarà facile avere la meglio sul Belogorie Belgorod di Nemanja Petric, che detiene la CEV Cup 2017/18, considerando che Monza dovrà espugnare il difficile campo russo, lo Sports Palace Cosmos di Belgorod, potendo contare solo sul vantaggio minimo del 3-2 conquistato all’andata tra le mura amiche della Candy Arena. Per conquistare il trofeo, mantenendolo in Italia dopo a fantastica vittoria della Bunge Ravenna nella scorsa stagione (proprio con Soli in panchina e Orduna in regia) ai lombardi s’impone una vittoria con qualsiasi risultato. Una sconfitta 3-0 o 3-1 spegnerebbe i sogni di gloria del Consorzio, mentre una vittoria al tie break chiamerebbe in causa il Golden Set. Il fischio di inizio è alle 17.00 ora italiana, per una sfida che si preannuncia per cuori forti.

IL MATCH D'ANDATA-

RITORNO DELLA FINALE-



Mercoledì 27 marzo 2019, ore 17.00 (italiane)



Belogorie Belgorod (RUS) – Vero Volley Monza (ITA) Arbitri: Herbots-Souto Jimenez

ALBO D’ORO CHALLENGE CUP-

2007/08 Cimone Modena

2008/09 Arkas Izmir (TUR)

2009/10 RPA-LuigiBacchi.it Perugia

2010/11 Lube Banca Marche Macerata

2011/12 Tytan AZS Czestochowa (POL)

2012/13 Copra Elior Piacenza

2013/14 Fenerbahce Grundig Istanbul (TUR)

2014/15 Vojvodina NS Seme Novi Sad (SRB)

2015/16 Calzedonia Verona

2016/17 Fakel Novy Urengoi (RUS)

2017/18 Bunge Ravenna