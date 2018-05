Volley: l'Italia è pronta alla sfida con l'Australia

REGGIO CALABRIA- Poco più di 24 ore al primo impegno ufficiale della stagione della Nazionale Maschile. Domani, alle ore 18 in diretta Rai Sport, al PalaCalafiore di Reggio Calabria, la formazione di Gianlorenzo Blengini scenderà in campo contro l’Australia nel primo test match in programma nella marcia di avvicinamento alla Volleyball Nations League che per Giannelli e compagni prenderà il via in Serbia la prossima settimana. La Nazionale Italiana sta portando avanti il proprio programma di lavoro con un’alternanza di sedute pesi e allenamenti sul campo di gioco che tornerà ad ospitare il grande volley maschile a distanza di otto anni: Reggio Calabria fu infatti sede di gioco durante la rassegna iridata del 2010. Nel capoluogo calabrese c’è quindi attesa per una gara che consentirà al Commissario Tecnico di cominciare a testare lo stato fisico dei suoi uomini impegnati in intense giornate di lavoro. La Nazionale australiana allenata da Mark Lebedew (che l’Italia affronterà nella VNL a Seoul nel quarto week end di gare) arriverà questa sera in Calabria reduce da altri test match in Germania.

LE FORMAZIONI-



Italia-



Centrali: Enrico Diamantini*, Daniele Mazzone, Alberto Polo*, Roberto Russo*

Schiacciatori: Oleg Antonov, Andrea Argenta*, Gabriele Nelli, Simone Parodi, Giacomo Raffaelli, Luigi Randazzo

Alzatori: Michele Baranowicz, Simone Giannelli

Liberi: Fabio Balaso, Salvatore Rossini

*esordienti in Nazionale

Australia-



Centrali: Beau Graham, Travis Passier, Nehemiah Mote, Trent O'dea, Simon Hone

Schiacciatori: Jordan Richards, Thomas Hodges, Thomas Douglas Powell, Lincoln Williams, Max Staples, Luke Smith

Alzatori: Arshdeep Dosanjh, Harrison Peacock

Libero: Luke Perry

I PRECEDENTI-



22 vittorie Italia

2 vittorie Australia

IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI-



18 maggio ore 18, Reggio Calabria, PalaCalaFiore – Diretta Rai Sport



19 maggio ore 20.30 Catania, PalaCatania - Differita Rai Sport ore 22

LA NAZIONALE B AL LAVORO-

Sarà al lavoro nei prossimi giorni anche la Nazionale B Maschile che si ritroverà la sera del 21 maggio a Roma per un collegiale che si concluderà il 26 maggio. Il tecnico Gianluca Graziosi per questo primo appuntamento ha convocato: Andrea Argenta (Azimut Modena), Giacomo Raffaelli (Bunge Ravenna), Roberto Russo (Club Italia), Luca Spirito (Calzedonia Verona), Nicola Pesaresi (Calzedonia Verona), Riccardo Sbertoli (Revivre Milano), Giulio Sabbi (Azimut Modena), Gabriele Maruotti (Taiwan Excellence Latina), Marco Pierotti (Caloni Agnelli Bergamo), Oreste Cavuto (Diatec Trentino), Nicola Tiozzo (Ceramica Scarabeo GCF Roma), Fabio Ricci (Sir Safety Perugia), Edoardo Caneschi (Biosí Index Sora), Gianluca Galassi (Revivre Milano). Il gruppo è composto da alcuni atleti che parteciperanno ai Giochi del Mediterraneo e altri che fanno parte della lista della Volleyball Nations League.