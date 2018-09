Volley: Torneo di Montreux, l'Italia domani in campo contro la Turchia

MONTREUX (SVIZZERA)- La nazionale femminile di Davide Mazzanti si è trasferita oggi a Montreux, dove sarà impegnata nello storico torneo internazionale dal 4 al 9 settembre. Dopo le competizioni in Olanda e Turchia Chirichella e compagne avranno nuovamente l’occasione di testare sul campo il proprio stato di forma, in vista del grande appuntamento di stagione: il Campionato Mondiale in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre.

Con il gruppo è partita anche Elena Pietrini, che però non sarà inserita nella lista delle quattordici atlete utilizzabili. La schiacciatrice toscana sta proseguendo il percorso riabilitativo per recuperare dal problema di natura muscolo tendineo alla spalla destra, accusato nelle scorse settimane.

Sarà valutato giornalmente, invece, l’impiego di Miriam Sylla che nella seduta d’allenamento di ieri ha riportato una distorsione alla caviglia destra.

L’Italia esordirà domani sera contro la Turchia (ore 21.15), avversaria affrontata già quattro volte in stagione, poi mercoledì se la vedrà con la Cina (ore 18.45) e chiuderà il girone contro la Svizzera (ore 16.30).

Nell’altro girone scenderanno in campo Brasile, Polonia, Cameroon e Russia.

LE CONVOCATE-

Di seguito l’elenco delle quindici azzurre convocate: Lucia Bosetti, Carlotta Cambi, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Anastasia Guerra, Marina Lubian, Ofelia Malinov, Laura Melandri, Sylvia Nwakalor, Serena Ortolani, Beatrice Parrocchiale, Elena Pietrini e Miriam Sylla.

IL CALENDARIO-

Pool A: Cina, Svizzera, Italia, Turchia

4/9 Cina-Svizzera (ore 16.30), Italia-Turchia (ore 21.15)

5/9 Cina-Italia (ore 18.45)

6/9 Italia-Svizzera (ore 16.30), Cina-Turchia (ore 18.45)

7/9 Svizzera-Turchia (ore 16.30)

Pool B: Brasile, Polonia, Cameroon, Russia

4/9 Brasile-Russia (ore 18.45)

5/9 Cameroon-Russia (ore 16.30), Brasile-Polonia (ore 21.15)

6/9 Cameroon-Polonia (ore 21.15)

7/9 Russia-Polonia (ore 16.45), Brasile-Cameroon (ore 21.15)

8/9 Finale 7°-8° posto (ore 13); Finale 5°-6° posto (ore 15.30); Semifinali 1°-4° posto (ore 18.30 e ore 21). .

9/9 Finale 3°-4° posto (ore 13.30); Finale 1°-2° posto (ore 16).