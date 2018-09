Volley: Sergio Mattarella primo Presidente della Repubblica in Tribuna per l'Italia

ROMA- Come già anticipato nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta assistendo alla gara d'esordio dei Campionati del Mondo maschili 2018 in corso tra Italia e Giappone. Con lui in tribuna autorità, tra gli altri, l'On. Giancarlo Giorgetti, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Presidente della FIVB Dr. Ary S. Graça F° e il Presidente della FIPAV Pietro Bruno Cattaneo.