Volley: Mondiali 2018, Italia senza problemi contro la Domenicana

FIRENZE-Una bella Italia, sicura e ben registrata in tutti i reparti, firma il quarto successo consecutivo nel Mondiale, regalando ancora emozioni allo splendido pubblico del Mandela Forum di Firenze che ha sostenuto gli azzurri dall’inizio alla fine. L’avversaria di questa sera, la Repubblica Domenicana, fanalino di coda della Pool A, non poteva essere certo un banco di prova probante per i ragazzi di Blengini ma in queste occasioni c’è sempre il rischio di prendere sotto gamba l’impegno.

La nazionale invece è scesa in campa con la testa giusta, per incanalare subito il match nei giusti binari e per ha giocato invece con determinazione e sufficiente concentrazione per spegnere subito ogni velleità dei caraibici e per mettere al sicuro il risultato che vale tre punti e la vetta della classifica, in attesa della decisiva sfida di martedì con la Slovenia, avversario certamente più temibile di quello odierno, che vede in palio il primato nel girone.

Il 3-0 (25-12; 25-18; 25-16) finale racconta eloquentemente quanto avvenuto stasera in campo.

LA CRONACA DEL MATCH-

Blengini conferma il sestetto ormai collaudato per non correre rischi di cali di tensione.

Il primo set scivola via facile facile con Giannelli che varia il gioco, sollecitando tutti i suoi attaccanti, con Juantorena che mette a segno una serie in battuta che serve per il break decisivo nella fase centrale del parziale, ed il fondamentale del muro che finalmente funziona meglio che nelle precedenti occasioni. A risultato acquisito c’è spazio anche per il romano Gabriele Maruotti, all’esordio nella competizione iridata, e per Nelli sfruttato nel fondamentale del servizio. La resistenza degli avversari è davvero molto flebile, rassegnati al proprio ruolo di vittima sacrificale.

Si riprende con Abreu Lopez e soci che registrano ricezione e difesa, regalando un briciolo di incertezza a questa fase del match, producendo il massimo sforzo e mettendo in mostra anche una buona pallavolo. I caraibici e ci restano incollati nel punteggio fino alle fasi decisive del parziale. Sotto 15-17 gli azzurri decidono di innestare le marce alte. Due giocate vincenti di Juantorena e una impressionante serie di servizi precisi ed efficaci di Mazzone rimettono le cose a posto. L’Italia mette a segno otto punti di fila che chiudono i conti in poche battute. Un “fischione” di Valdez sigilla il 2-0 per noi.

Il terzo set è show con l’Italia gasata dal tifo del Mandela Forum, illuminato dalle luci di migliaia cellulari, e la Repubblica Domenicana in calo fisico e mentale. C’è il tempo per l’esordio di Gigi Randazzo, ci sarà bisogno anche di lui nel corso di questo Mondiale. Il 25° punto, firmato proprio dal neo entrato, scatena l’ennesima festa tricolore.

Gli azzurri chiudono con undici ace e otto muri vincenti, numeri decisamente confortanti ma ancora non abbiamo fatto niente…

I PROTAGONISTI-

Massimo Colaci (Italia)- « Queste partite bisogna vincerle e basta. Non è stata una gara bellissima ma quello che contava erano i tre punti e ce li siamo presi. Fino adesso abbiamo fatto il nostro dovere. Con la Slovenia ci giocheremo il primato. Andremo in campo sicuri, senza paura nei confronti di nessuno. Al momento non ci interessa quello che sta avvenendo negli altri gironi, siamo pronti ad affrontare chiunque con identica concentrazione ».

Simone Anzani (Italia)- « Oggi era una partita che volevamo aggredire sin dall’inizio per evitare brutte sorprese, come è avvenuto in passato. I tre punti di oggi peseranno per il futuro del nostro cammino. La partita di martedì con la Slovenia sarà importantissima dovremo giocarcela al 100% perché loro sono una formazione temibile. Cercherò di migliorare il mio rendimento a muro, ma stiamo crescendo tutti ».