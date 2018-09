Volley: Mondiali 2018, la Polonia batte la Serbia e va alla Final Six

VARNA (BULGARIA)- Una Serbia con la qualificazione già in tasca stasera, nella partita che ha concluso la Pool H ha lasciato via libera alla Polonia, alla spasmodica ricerca dei tre punti per strappare il pass per Torino. I campioni del mondo uscenti si sono imposti senza particolari problemi per 3-0 (25-17; 25-16; 25-14) conquistando l’ultimo posto per la Final Six ai danni della Francia che, nonostante la vittoria sull’Argentina di oggi pomeriggio, ha dovuto fare le valigie e tornare a casa. La Polonia va ad aggiungersi ad Italia, Brasile, Stati Uniti, Serbia e Russia già qualificate.