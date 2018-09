Volley: Mondiali Femminili, una bella Italia vince e convince con la Bulgaria

SAPPORO (GIAPPONE)- Il primo mattone del suo Mondiale l’Italia lo ha messo. Nella partita d’esordio, che nasconde sempre risvolti emotivi da gestire nel modo giusto, la nostra nazionale ha dominato la sfida con la Bulgaria imponendosi con un netto 3-0 (25-15; 25-19; 25-22 ) mettendo in mostra anche una buona condizione fisica e una consapevolezza delle proprie potenzialità. Bene la ricezione, buono il muro, discretamente efficace l’attacco. L’avversario non era certo dei più probanti ma le azzurre hanno giocato un match senza sbavature, concentrate e registrate in ogni fondamentale, gestendo senza mai soffrire ogni fase della partita. Chi ben comincia….

LA CRONACA DEL MATCH-

Abbastanza scontate le scelte di Mazzanti. Che manda in campo quello che sarà probabilmente il nostro sestetto base in questo mondiale. Malinov in regia, Egonu opposta, Bosetti e Sylla di banda, Danesi e Chirichella al centro, De Gennaro libero.

Il primo parziale fila via veloce con le nostre padrone del campo molto attente a registrare le intese. Malinov si affida a tutte le sue attaccanti, non soltanto ad Egonu. Muro e difesa funzionano, bene anche il servizio. Il risultato fila via facile per le nostre senza che le bulgare potessero organizzare una credibile resistenza.

La reazione delle ragazze di Petkov è arrivata nel secondo parziale. La partenza ci vede sotto. Al primo time out tecnico siamo sotto 8-5 ma è un fuoco di paglia. I muri i Chirichella e le schiacciate di Bosetti ed Egonu ci permettono di fare agevolmente il sorpasso. Mazzanti da spazio anche a Parrocchiale, per rodarla in ricezione provando lo schieramento con il doppio libero. E’ la stessa capitana azzurra a mettere il suggello al set con un primo tempo giocato in sicurezza.

Terzo parziale sulla falsariga dei primi due con le nostre sempre avanti nel punteggio. Dimitrova e socie provano ad organizzare meglio la ricezione ma non riescono mai ad impensierire le nostre ragazze che, senza troppo forzare, riescono a capitalizzare i tanti errori delle ragazze di Petkov e la scarsa resistenza a muro delle bulgare. Le nostre avversarie hanno un colpo di coda che le riavvicina e consente loro di trovare la parità sul 17-17. Poi è di nuovo solo Italia che volano via tranquille verso la vittoria. La chiude Sylla con una perentoria conclusione.

Domani le azzurre, sempre alle 6.40 italiane, torneranno in campo per sfidare il Canada, altro avversario decisamente alla nostra portata.

I PROTAGONISTI-

Paola Egonu (Italia)-« Oggi abbastanza abbiamo giocato molto bene, siamo già concentrate sulla partita di domani, altra partita nella quale dobbiamo far attenzione come contro la Bulgaria, il Canada non va sottovalutato, è quello il rischio maggiore. Dobbiamo pensare ad una partita alla volta ma siamo partite bene consapevoli della nostra forza ed attente a migliorare nelle fasi nelle quali abbiamo ancora qualche difficoltà ».