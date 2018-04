Volley: Superlega, Play Off Challenge Padova vola in semifinale

RAVENNA- La Kioene Padova strappa il pass per la semifinale di Play Off Challenge UnipolSai. Match finito per 3-2 a favore della Bunge Ravenna, ma verdetto già emesso al termine del 3° set, quando il servizio sulla rete di Ravenna ha regalato il 19-25 necessario ai patavini per raggiungere l’obiettivo (3-1 il risultato in Gara 1). Grazie a questo risultato, i bianconeri affronteranno la vincente della serie tra Verona e Vibo Valentia. In merito alla gara del Pala De Andrè, ampio spazio a quasi tutti gli effettivi da entrambe le parti, con i bianconeri a trovare in Randazzo e Travica i punti cardine del gioco. Buono anche il contributo di Nelli al servizio, entrato poi in campo al posto di Premovic. Non certo un match che passerà alla storia per intensità di gioco (dopo il terzo set Padova è calata notevolmente), ma una prova comunque concreta nei primi tre set.



LA CRONACA DEL MATCH-

Subito avanti i veneti che si portano sul 4-6 sfruttando anche due errori in attacco di Marechal e Diamantini. Col passare dei minuti lo schiacciatore francese calibra la mira e la sua pipe vale l’11-11. Sull’errore in attacco di Premovic che vale il provvisorio 14-12, coach Baldovin chiama time out. Sul 20-17 coach Baldovin gioca la carta Nelli al servizio che trova così due ace consecutivi. Il suo servizio consente a Padova di volare sul 20-21. Sul finale Poglajen trova però i due punti necessari per ottenere il set ball (24-22). Sull’azione successiva il video check vede il tocco a muro di Padova sull’attacco dei ravennati che chiude il parziale.

Come ad inizio gara, Padova si porta avanti grazie ad un pregevole muro di Polo (2-5). E’ proprio in questo fondamentale che i bianconeri vanno bene, tanto da portarsi sul 5-9 grazie al block vincente di Volpato. Ancora una volta però la Bunge non molla e con Diamantini insidioso al servizio i padroni di casa si portano sul 14-15. Sul 16-18 coach Soli lascia spazio a Pistolesi e Gutierrez mettendo a riposo Orduna e Buchegger. La Kioene però ha difficoltà in ricezione e coach Baldovin sostituisce Cirovic con Koprivica. I due errori consecutivi di Premovic complicano le cose e sul 22-22 coach Baldovin chiede pausa. Al rientro in campo Randazzo trova l’ace che vale il 22-24 e a chiudere è la diagonale di Koprivica (23-25).

Nel terzo set Padova mantiene in campo Koprivica con Nelli al posto di Premovic ed è l’opposto di Lucca a realizzare il 6-6. In casa Bunge spazio agli altri effettivi, con Polo ad allungare 12-14. Sperandio (subentrato a Volpato) e Nelli allungano 14-19 dando il via ad un monologo patavino che si chiude sul 19-25 col servizio sulla rete dei padroni di casa. Il quarto parziale comincia con una scena tra il comico e il miracoloso: il neo entrato Bassanello difende un attacco di spalla e la sfera rimbalza in campo dalla parte opposta trovando il punto del momentaneo 1-4. Spazio anche a Gozzo, che raccoglie il punto del 4-7. Nelli illude i patavini con il doppio ace del 16-20, ma col passare dei minuti i bianconeri calano e Gutierrez ne approfitta per chiudere con l’ace del 25-23.

Il quinto e ultimo parziale vede i bianconeri molto fallosi in attacco, tanto da andare al cambio campo sull’8-6. Gutierrez si esalta ed è lui a trascinare la squadra verso il 15-11 finale col servizio out di Nelli.



I PROTAGONISTI-

Fabio Soli (Allenatore Bunge Ravenna)- « E’ una bella vittoria, meritata, e un piacere per noi regalare un’altra bella soddisfazione al nostro pubblico nell’ultima partita stagionale disputata al Pala De André. Abbiamo espresso un gioco migliore rispetto alla gara di Padova, iniziando con i titolari nel primo set e dando spazio a tutti gli altri a partita in corsa, risparmiando energie preziose in vista del ritorno di Challenge Cup. Chi è entrato in corsa si è comportato benissimo, dimostrando che anche in panchina la Bunge ha risorse importanti, che potranno essere utili anche ad Atene ».

Valerio Baldovin (Allenatore Kioene Padova)- « Il nostro obiettivo era quello di accedere alla semifinale e ci siamo riusciti. Questo ci consentirà di disputare altri due match di livello ed è un elemento importante per il gruppo. Abbiamo fatto buone cose al servizio anche se non con tutti gli effettivi, soffrendo un po’ in ricezione nella loro battuta flottante. E’ stata una gara strana perché i giocatori sono cambiati nel corso del match ma è stata anche l’occasione per dare l’opportunità a tutti i giocatori di scendere in campo ».

IL TABELLINO-

BUNGE RAVENNA - KIOENE PADOVA 3-2 (25-22, 23-25, 20-25, 25-23, 15-11)

BUNGE RAVENNA: Orduna 0, Marechal 7, Diamantini 7, Buchegger 9, Poglajen 5, Georgiev 8, Marchini (L), Raffaelli 11, Goi (L), Vitelli 3, Maretti 1, Gutierrez 19, Pistolesi 1. N.E. All. Soli.

KIOENE PADOVA: Travica 5, Cirovic 4, Polo 10, Premovic 8, Randazzo 14, Volpato 5, Bassanello (L), Koprivica 4, Nelli 15, Balaso (L), Gozzo 7, Peslac 0, Scanferla 0, Sperandio 4. N.E. All. Baldovin.

ARBITRI: Luciani, Frapiccini.

NOTE - durata set: 30', 29', 29', 30', 16'; tot: 134'.