Volley: Superlega, Padova-Monza finale secca per l'Europa

Domenica alle 18.00 alla Kioene Arena le squadre di Baldovin e Falasca in campo per staccare il pass per la Challenge Cup del prossimo anno

PADOVA- Resa dei conti per un posto in Europa. Il team che si aggiudicherà la Finale in gara unica potrà staccare il pass valido per la 2019 Challenge Cup. Grande entusiasmo per i padroni di casa della Kioene Padova dopo la vittoria del derby veneto contro la Calzedonia Verona al Golden Set. Gi Group Monza a suo agio anche in trasferta.

Kioene Padova – Gi Group Monza- Due outsider si giocano il quinto posto della SuperLega in gara secca, ovvero le squadre 9a e 10a della classifica che, pur mancando l’accesso ai Play Off Scudetto, sono partite dai Quarti di Finale dei Play Off Challenge. Si tratta del confronto diretto numero 16. Il bilancio dei precedenti è di 9 vittorie per i patavini e 6 per i brianzoli, anche se nella massima serie i monzesi si sono imposti 5 volte su 8 faccia a faccia. La formazione di Valerio Baldovin ha estromesso dal torneo la Bunge Ravenna alla vigilia del trionfo europeo dei romagnoli per poi eliminare anche la Calzedonia Verona. Finora Monza non ha conosciuto la sconfitta ai Play Off: il gruppo di Miguel Angel Falasca ha raccolto due successi ai Quarti con la Wixo LPR Piacenza e si è ripetuta in Semifinale con la Taiwan Excellence Latina.

KIOENE PADOVA - GI GROUP MONZA-

Precedenti: 15 (9 successi Padova, 6 successi Monza)

Precedenti in questo Campionato: 2 - 2 volte in Regular Season con 1 successo per parte (3-1 per Padova all’andata e 3-1 per Monza al ritorno).

Precedenti nei Play Off Challenge: nessun precedente nei Play Off Challenge

EX: Milan Peslac a Monza nel 2016-2017 (dal 23/10/2016).

A CACCIA DI RECORD

In Regular Season e Play Off Challenge: Lazar Cirovic solo nella stagione 2017/18 – 9 punti ai 300 (Kioene Padova); Michal Finger solo nella stagione 2017/18 – 5 punti ai 300, Simon Hirsch – 4 battute vincenti alle 100 (Gi Group Monza).

In Regular Season, Play Off Challenge e Coppa Italia: Alberto Polo solo nella stagione 2017/18 – 1 punto ai 300, Dragan Travica – 1 muro vincente ai 200 (Kioene Padova); Iacopo Botto – 2 attacchi vincenti ai 2000, Simone Buti – 3 muri vincenti ai 500 (Gi Group Monza).

Solo nei Play Off Challenge: Alberto Polo solo nella stagione 2017/18 – 2 punti ai 100, Luigi Randazzo – 3 punti ai 100 (Kioene Padova).

Lazar Cirovic (Kioene Padova)- « Pur non partendo da favoriti, nella doppia sfida con Verona siamo riusciti a strappare il pass per la Finale grazie al contributo di tutta la squadra. Ora ci attende una gara secca davanti al nostro pubblico e ovviamente puntiamo alla vittoria per chiudere al meglio questa stagione. Sarà una sfida intensa contro una squadra ben attrezzata come Monza, che ovviamente verrà alla Kioene Arena per giocare al massimo ».

Iacopo Botto (Gi Group Monza)- « Ormai per noi Padova è una classica. Già dalla Serie A2 contro di loro ci sono state tante gare, anche Finali, che sono sempre state tirate ed emozionanti. Eccone un’altra, dove cercheremo di dare il massimo e conquistare il posto in Europa. A livello fisico ci sentiamo bene: in queste settimane abbiamo lavorato molto, anche in palestra, per farci trovare pronti. Dovremo partire subito aggressivi per metterli sotto. Il nostro servizio potrà essere l’arma in più per questa finale ».

PROGRAMMA E ARBITRI FINALE UNICA PLAY OFF CHALLENGE-

Domenica 29 aprile 2018, ore 18.00

Kione Padova – Gi Group Monza (Frapiccini-Zanussi)