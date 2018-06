Volley: Superlega, a Castellana Grotte arriva l'asso Mirzajanpour

CASTELLANA GROTTE (BARI)- La BCC Castellana Grotte ha messo a segno un grande colo di mercato assicurandosi le prestazioni dello schiacciatore iraniano Mojtaba Mirzajanpour, giocatore inseguito da molte società in Italia e all’estero, schiacciatore di posto quattro fra i migliori interpreti del ruolo al mondo.

Classe 1991, alto 2.05 cm, Mirzajanpour sarà di fatto il terzo iraniano (dopo Manavinezhad a Verona e Marouf neo acquisto di Siena) a giocare nel campionato italiano, segnale inequivocabile della grande apertura della federazione asiatica nei confronti dell’espatrio dei propri atleti.

Grande dunque il tempismo del DS De Mori nel perfezionare la trattativa in pochissimo tempo e portare dunque in casacca New Mater un grandissimo giocatore che insieme a Wlodarczik comporrà una diagonale di martelli di altissimo livello.

Il neo schiacciatore castellanese arriva per la prima volta in Italia (ed Europa) fresco del suo quarto scudetto iraniano conquistato con Sarmayeh di Theran, formazione dominatrice degli ultimi tre anni in Iran ma che improvvisamente ha deciso di lasciare la pallavolo venendo a mancare il supporto economico dell’unico sponsor.

Con Paykan Tehran nel 2011 e 2014, e col Matin Varamin nel 2014 arrivano gli altri successi nel Iranian Suoer League con Mirzajanpour sempre protagonista.

Punto fermo della propria Nazionale conquista la medaglia d’arg?ento con l’under 19 nel 2009, vince i Giochi As?iatici nel 2017 e nello stesso anno prende il bronzo nella World Grand Champions Cup.

Col Sarmayeh nello scorso dicembre è stato avversario della Lube nel Mondiale nel Club ed anche

LE PAROLE DEL TECNICO PAOLO TOFOLI-

« E’ sicuramente un ottimo giocatore in tutti i fondamentali. Attaccante d’esperienza con ottime uscite sia su palla alta che su palla rapida. Composto e solido a muro, ricezione discreta e efficace battuta spin. Caratterialmente un guerriero in campo, con gran voglia di vincere…ingredienti fondamentali per la New Mater che verrà ».

