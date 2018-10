Volley: Superlega, Ravenna-Milano apre il 74° Campionato Italiano

ROMA-La SuperLega 2018/19 targata per la prima volta Credem Banca si conferma “casa dei campioni” per il livello raggiunto dal 74° Campionato. Se il buongiorno si vede dal mattino, lo spettacolo della Del Monte® Supercoppa lascia presagire una stagione adrenalinica. Prima giornata al via sabato 13 ottobre alle 18.00 con l’anticipo tra Consar Ravenna e Revivre Axopower Milano in diretta su RAI Sport + HD. Il giorno dopo in campo Itas Trentino – Emma Villas Siena alle 17.45 live su RAI Sport + HD. Le altre gare in streaming su Lega Volley Channel (ore 18.00).

Consar Ravenna – Revivre Axopower Milano. Debutto davanti alle telecamere di RAI Sport per il Pala De Andrè nella decima sfida tra i due team. Avanti 5-4 nei confronti diretti, i padroni di casa si affidano al nuovo tecnico Gianluca Graziosi, che nell’ultima uscita preseason ha messo nella bacheca ravennate il quinto Memoral Lobietti su 7 edizioni. Alla guida dei meneghini il confermato Andrea Giani, forte del sesto posto nella passata Regular Season e desideroso di rifarsi dopo la doppia eliminazione nei Quarti dei Play Off Scudetto e Play Off Challenge.

Itas Trentino – Emma Villas Siena. Sfida inedita. I gialloblù di Angelo Lorenzetti sono tornati da Perugia con un Grebennikov in gran forma e qualche certezza in più dopo aver sfiorato il primo trofeo stagionale. Van Garderen a caccia del punto n. 1000 in Regular Season. Reduce dal test positivo con la Sir, Siena va subito su RAI Sport. Una matricola sui generis vista la filosofia d’eccellenza impartita dal Presidente Bisogno con innesti come Marouf, Hernandez e Ishikawa per Juan Chichello. “Derby” per gli ospiti Chiappa e Fedrizzi, duo di scuola trentina.

Sir Safety Conad Perugia – Top Volley Latina. Su 12 precedenti sono 11 le vittorie dei campioni d’Italia. Ai Block Devils di Lorenzo Bernardi servono 3 punti per il morale dopo il quarto posto nella Del Monte® Supercoppa. Le battute di Leon e i colpi di Atanasijevic (1 ace ai 300) sono le fondamenta di un cantiere aperto. Per gli ospiti si apre l’era di Lorenzo Tubertini, coach reduce dalla parentesi a Vibo. Nel pre Campionato dei laziali è stata privilegiata la rotazione di tutti gli atleti. Lunedì Sir e Top Volley visiteranno una scuola perugina per parlare di Cyberbullismo.

Azimut Leo Shoes Modena – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. En plein di successi per gli emiliani nei 5 precedenti con il team volsco, che anche all’esordio nella massima categoria affrontò i canarini. Clima euforico tra i padroni di casa, tornati da Perugia con la quarta Del Monte® Supercoppa della sua storia. Il binomio Velasco-Zaytsev ha fatto centro al primo colpo, ma lo “Zar” parla di vittoria del gruppo. Reduci dai test con Ortona e Ravenna, gli uomini di Mario Barbiero si presentano al via forti dell’esperienza di Rafael e con Pektovic leader in campo.

Kioene Padova – Cucine Lube Civitanova. Sono 6 le affermazioni dei patavini sui 43 incroci con i vice campioni del mondo. Certezze in attacco con la vittoria della Rimini Volley Cup per Valerio Baldovin, reduce dal salto sfiorato in Europa e al timone dei padovani per il settimo anno di fila. Ecco la truppa di Giampaolo Medei, con Sokolov a mezzo servizio e i cubani desiderosi di rivalsa dopo un terzo posto in Supercoppa che ha lenito solo in parte l’amarezza per la Semifinale. Cucinieri da rodare, ma in crescita. Balaso, uno dei 4 ex in gara, sfida subito il suo passato.

Vero Volley Monza – Calzedonia Verona. Alla Candy Arena bussa la bestia nera dei brianzoli. Gli 8 precedenti, infatti, sono stati appannaggio degli scaligeri. A invertire il trend ci proverà l’allenatore Fabio Soli, all’esordio ufficiale sulla panchina dei monzesi dopo il biennio positivo a Ravenna. In queste ore primo allenamento con i nuovi compagni per l’iraniano Ghafour. Il team veneto, affidato anche quest’anno al tecnico Nikola Grbic, si presenta ai blocchi di partenza con Savani bocca da fuoco e con il centrale Birarelli a 5 muri vincenti dagli 800 in carriera.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – BCC Castellana Grotte. Nel “derby del sud” finora 5 vittorie dei calabresi e 4 dei pugliesi. I due team vengono da un’annata dura. Vibo si è consolata con i Quarti di Finale dei Play Off Challenge. Promosso primo allenatore, Antonio Valentini vuole bagnare il debutto con 3 punti, mentre la rivoluzionata BCC, forte dell’arrivo di coach Paolo Tofoli, e capace di riportare in SuperLega Falaschi e Renan Buiatti, promette scintille con innesti come Zingel e Mirzajanpour. Centesima assoluta per Skrimov da una parte, Scopelliti dall’altra.

TUTTE LE SFIDE-

CONSAR RAVENNA – REVIVRE AXOPOWER MILANO-

PRECEDENTI: 9 (5 successi Ravenna, 4 successi Milano)

EX: Elia Bossi a Ravenna nel 2016-2017.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Andrea Argenta – 16 attacchi vincenti ai 1000, Alberto Elia – 11 attacchi vincenti ai 1000 e – 3 muri vincenti ai 400 (Consar Ravenna); Alessandro Tondo – 4 battute vincenti alle 100 (Revivre Axopower Milano).

In Carriera: Simone Di Tommaso – 1 partita giocata alle 100, Alberto Elia – 7 punti ai 2100, Daniele Lavia – 2 attacchi vincenti ai 500 (Consar Ravenna).

Gianluca Graziosi (Allenatore Consar Ravenna)- « Abbiamo concluso un pre Campionato molto buono, perché ci ha aiutato logicamente nel percorso di crescita: vincere fa sempre piacere, fa bene, dà sicurezza, però ora dobbiamo dimenticare questi risultati, dobbiamo prendere il buono del lavoro svolto fin qui che ci fa ritenere di essere sulla strada giusta e pensare che da sabato si fa sul serio. Ripartiamo con un progetto nuovo e con un organico pieno di giovani molto interessanti che sono sicuro costituiscono il futuro della pallavolo nazionale. Contro Milano ci attende una partita durissima: loro hanno un opposto di altissimo livello, dovremo contenerlo, con muro e difesa ma anche in ricezione perché è anche un ottimo battitore; se riusciremo a fare questo credo che ce la giocheremo alla pari ».

Andrea Giani (Allenatore Revivre Axopower Milano)- « Finalmente è arrivato l’inizio del Campionato e siamo consapevoli che, trattandosi della prima partita, è sempre bene partire con una vittoria, aldilà dell’avversario che abbiamo di fronte. Sappiamo che lo standard di gioco non sarà elevato, in quanto stiamo lavorando insieme da poco tempo, ma questo concetto vale per tutte quelle squadre che hanno avuto giocatori nazionali impegnati nei Mondiali e che si sono aggregati al gruppo solo poco fa. Contro Ravenna dobbiamo essere bravi: è una squadra che ha potuto lavorare bene in questa preparazione e che gioca una buona pallavolo, ma soprattutto è un avversario temibile tra le mura amiche. Noi dovremo essere lesti a sfruttare tutte le occasioni che ci daranno e che sapremo crearci per portare a casa la partita, facendo una prova che non è fatta tanto di tecnica o tattica, ma con quello che abbiamo in questo momento a disposizione ».

ITAS TRENTINO – EMMA VILLAS SIENA-

PRECEDENTI: non esistono confronti diretti tra questi due Club

EX: Matteo Chiappa a Trento dal 2005 al 2015 (Giovanili) e dal 2016 al 2018, Michele Fedrizzi a Trento dal 2004 al 2008 (Giovanili) dal 2009 (8/03) al 2010, e dal 2013 al 2015.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Maarten Van Garderen – 1 punto ai 1000 (Itas Trentino).

In Carriera: Lorenzo Cortesia – 3 muri vincenti ai 100, Fernando Hernandez – 18 punti ai 1400 (Emma Villas Siena).

Simone Giannelli (Itas Trentino)- « In Supercoppa nello scorso week end a Perugia abbiamo visto solo quattro delle tante squadre che renderanno avvincente e divertente il nuovo Campionato. Ci sarà da lottare contro chiunque, il livello si è alzato molto e renderà il tutto più bello ma anche molto più impegnativo. Già domenica contro la neopromossa Siena ci attende una partita difficilissima, anche perché giocheremo contro un palleggiatore molto bravo come Marouf che sarà il loro valore aggiunto ».

Gabriele Maruotti (Emma Villas Siena)- « Inizieremo il nostro campionato contro un’avversaria molto forte. Trento è uno dei migliori team della SuperLega, sarà una sfida durissima. Hanno già dimostrato di essere in buone condizioni di forma in occasione della Supercoppa. Per noi la strada è ancora lunga, abbiamo tanto da lavorare e dobbiamo migliorare su molti aspetti. Pian piano si stanno vedendo dei miglioramenti grazie al lavoro che facciamo quotidianamente in palestra negli allenamenti. Nella piazza senese vedo entusiasmo per questo esordio, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra perché il nostro Campionato è tutto da costruire ».

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – TOP VOLLEY LATINA-

PRECEDENTI: 12 (11 successi Perugia, 1 successo Latina)

EX: Luciano De Cecco a Latina nel 2008-2009 (Serie A2), Rocco Barone a Perugia dal 2013 al 2015, Federico Tosi a Perugia nel 2016-2017.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Sjoerd Hoogendoorn – 18 punti ai 1500 (Sir Safety Conad Perugia).

In Carriera: Aleksandar Atanasijevic – 12 punti ai 3400 e – 1 battuta vincente alle 300 (Sir Safety Conad Perugia).

Marko Podrascanin (Sir Safety Conad Perugia)- « Abbiamo grande voglia di riscatto dopo il quarto posto in Supercoppa e domenica vogliamo cominciare con il piede giusto la SuperLega che ci riserva un avvio subito molto impegnativo. Latina non sarà un avversario facile, è una squadra con parecchi elementi di qualità ed esperti. Noi però abbiamo voglia di buttarci alle spalle la delusione dello scorso fine settimana e di far tornare il sorriso ai nostri tifosi ».

Daniele Sottile (Top Volley Latina)- « Arriviamo a questa partita consapevoli di aver svolto un lavoro mirato durante la preparazione, in quest’ottica posso dire che abbiamo fatto dei passi in avanti importanti anche se siamo consapevoli che incontrare la Sir Safety Conad Perugia non sarà facile anche perché, oltre a giocare in casa, arriva da alcuni risultati non troppo positivi in nella Del Monte® Supercoppa. Questo vuol dire che andremo a Perugia consapevoli della forza del nostro avversario ma anche con l’obiettivo di provare a rendergli la vita difficile: non mi piace partire sconfitto, anzi proveremo ad approfittare di qualche passaggio a vuoto dei nostri avversari e poi alla fine vedremo come andrà a finire. Nella mia carriera ho visto spesso pronostici ribaltati, specie alla prima partita di campionato ».

AZIMUT LEO SHOES MODENA – GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA-

PRECEDENTI: 5 (5 successi Modena)

EX: Simone Anzani a Sora nel 2012-2013 (Serie A2), Daniele Mazzone a Sora nel 2012-2013 (Serie A2).

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Ivan Zaytsev – 5 battute vincenti alle 300 (Azimut Leo Shoes Modena).

In Carriera: Tine Urnaut – 9 punti ai 2600 e – 1 muro vincente ai 200 (Azimut Leo Shoes Modena); Gabriele Di Martino – 4 muri vincenti ai 100, Dusan Petkovic – 8 attacchi vincenti ai 500 (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora).

Julio Velasco (allenatore Azimut Leo Shoes Modena)- « Dopo la partita con Trento si è creato enorme entusiasmo, come è giusto che accada quando si vince. È stato bello e importante vincere la Supercoppa ed è stato altrettanto importante rivedere i ragazzi concentrati e determinati martedì quando siamo tornati al lavoro. Nel Campionato italiano non ci sono squadre che si possono affrontare senza avere massima attenzione per i particolari. Dovremo scendere in campo consapevoli della nostra forza, sapendo che nessuno ci regalerà niente durante tutto l’anno ».

Mario Barbiero (Allenatore Globo Banca Popolare del Frusinate Sora)- « Modena è una grande squadra e lo ha dimostrato anche nello scorso week end vincendo la Supercoppa. Sora vuole andare al PalaPanini e giocarsi la partita palla su palla cosciente delle proprie qualità, che devono crescere durante il Campionato, e rispettosa degli avversari. Proveremo a scendere in campo con le facce giuste e le idee chiare sul gioco da fare. Nonostante la lunga preparazione c’è tanto lavoro da fare in quanto la squadra è volenterosa, ma giovane. Credo quindi che per il Campionato ancora non siamo pronti del tutto, ma per la prima giornata sicuramente sì ».

KIOENE PADOVA – CUCINE LUBE CIVITANOVA-

PRECEDENTI: 43 (6 successi Padova, 37 successi Civitanova)

EX: Luigi Randazzo a Civitanova dal 2008 al 2011 (Giovanili), dal 2011 al 2013 e nel 2016-2017 (fino al 28/11/16), Dragan Travica a Civitanova dal 2011 al 2013, Fabio Balaso a Padova dal 2012 al 2014 (Serie A2) e dal 2014 al 2018, Enrico Diamantini a Padova nel 2015-2016.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Tsvetan Sokolov – 8 punti ai 2000 (Cucine Lube Civitanova).

In Carriera: Luigi Randazzo – 4 punti ai 1300, Matteo Sperandio – 4 punti ai 1300, Marco Volpato – 5 punti ai 1100 (Kioene Padova); Simon Robertlandy – 1 battuta vincente alle 100, Tsvetan Sokolov – 9 punti ai 2800 , Dragan Stankovic – 4 muri vincenti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).

Valerio Baldovin (Allenatore Kioene Padova)- « Ora s’inizia a fare sul serio. Quella con Civitanova sarà una sfida complicata perché loro possono contare su una struttura di squadra importante. Il nostro obiettivo sarà quello di giocare punto su punto. Di certo saremo chiamati da subito a fare una grande prestazione. Sono contento della nostra preparazione estiva. I ragazzi hanno lavorato tutti bene, con i nuovi atleti che si sono integrati al meglio nei meccanismi di gioco. Dovremo però lavorare sulla continuità di gioco in modo da poter affrontare le prossime sfide nella maniera più competitiva possibile ».

Giampaolo Medei (Allenatore Cucine Lube Civitanova)- « La prima giornata ci vedrà affrontare una trasferta insidiosa come quella di Padova. La formazione veneta si è rinforzata nel corso dell’estate e sicuramente darà il massimo nella prima uscita di fronte ai propri tifosi. Abbiamo disputato due test match contro la Kioene a fine settembre, verso la conclusione della fase di preparazione, dunque abbiamo potuto esaminare da vicino il nostro prossimo avversario. Ovviamente stavolta ci saranno dei punti in palio, dunque sarà tutto diverso ed è necessario fare la massima attenzione per partire bene nella Regular Season dopo aver già debuttato nella nuova stagione nella Final Four della Del Monte® Supercoppa ».

VERO VOLLEY MONZA – CALZEDONIA VERONA-

PRECEDENTI: 8 (8 successi Verona)

EX: Simone Buti a Verona nel 2007-2008 (Serie A2), Daniele De Pandis a Monza nel 2014-2015.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season:

In Carriera: Thomas Beretta – 8 punti ai 1800, Iacopo Botto – 10 punti ai 2800, Paul Buchegger – 2 battute vincenti alle 100, Stefano Giannotti – 21 attacchi vincenti ai 2000 (Vero Volley Monza); Emanuele Birarelli – 5 muri vincenti agli 800 (Calzedonia Verona).

Marco Rizzo (Vero Volley Monza)- « Dopo otto settimane finalmente si inizia. È finita la preparazione e ci sentiamo pronti per affrontare questa prima gara contro Verona alla pari. Sicuramente vedremo due squadre diverse da quelle che si sono incontrate in amichevole qualche settimana fa, considerate le parecchie assenze che c’erano. I loro punti di forza? Molti, soprattutto un grande servizio. Dovremo perciò interpretare bene la fase side-out per limitarli. In questo ultimo blocco di lavoro abbiamo oliato gli ultimi meccanismi. Siamo motivati per dare il massimo domenica ».

Nikola Grbic (allenatore Calzedonia Verona)- « Come abbiamo visto in Supercoppa, è chiaro che in questo momento tutte le squadre stanno ancora vivendo un periodo di aggiustamento, in cui devono far riposare i giocatori reduci dai Mondiali. Però, nonostante questo, sono certo che verranno fuori da subito delle belle partite; in particolare quella che ci aspetta con Monza sarà difficile, contro una squadra che ha dei giocatori già per la maggior parte rodati, che giocano insieme dall’inizio della preparazione. In questo senso loro saranno più avanti di noi, ma abbiamo le nostre chance per portare a casa subito dei punti ».

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – BCC CASTELLANA GROTTE-

PRECEDENTI: 9 (5 successi Vibo Valentia, 4 successi Castellana Grotte)

EX: Luca Presta a Castellana Grotte nel 2016-2017 (Serie A2), Simone Scopelliti a Vibo Valentia nel 2012-2013 (Giovanili) e nel 2013-2014.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Stefano Mengozzi – 4 muri vincenti ai 400 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia); Giorgio De Togni – 3 muri vincenti ai 400, Renan Zanatta Buiatti – 13 attacchi vincenti ai 500 (BCC Castellana Grotte).

In Carriera: Todor Skrimov – 1 partita giocata alle 100 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia); Simone Scopelliti – 1 partita giocata alle 100 (BCC Castellana Grotte).

Tsimafei Zhukouski (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Contro Castellana Grotte mi aspetto una partita molto interessante, anche tenendo conto che sarà la prima giornata e per tutte le squadre ci sarà un po’ di tensione. Il nostro obiettivo è vincere la partita, stiamo lavorando bene in allenamento e siamo pronti tutti insieme a dare il massimo per questa maglia. Personalmente sono molto carico, non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori, per questa società che mi ha dato l’opportunità di ritornare a giocare in SuperLega. Aspettiamo i tifosi al palazzetto, abbiamo bisogno del loro calore per vincere ».

Paolo Tofoli (Allenatore BCC Castellana Grotte)- « Per battere Vibo bisognerà giocare ad alto livello, loro sono un’ottima squadra con buonissime individualità. Noi ci siamo preparati bene in questi due mesi perché sappiamo che il nostro sarà un Campionato tosto a partire proprio dalla gara di domenica. Contiamo di recuperare tutti per la trasferta di Vibo ma non sarà una partita semplice. È una squadra che conosciamo così come loro conoscono noi, è la prima di Campionato e ci sarà da mettere in conto anche un po’ di emozione: ma direi che siamo pronti per cominciare ».

PROGRAMMA E ARBITRI 1a GIORNATA DI ANDATA SUPERLEGA-

Sabato 13 ottobre 2018, ore 18.00

Consar Ravenna – Revivre Axopower Milano Arbitri: Cesare-Luciani

Domenica 14 ottobre 2018, ore 17.45

Itas Trentino – Emma Villas Siena Arbitri: Cerra-Saltalippi L.

Domenica 14 ottobre 2018, ore 18.00

Sir Safety Conad Perugia – Top Volley Latina Arbitri: Frapiccini-Florian

Azimut Leo Shoes Modena – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Arbitri: Zanussi-La Micela

Kioene Padova – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Pozzato-Gnani

Vero Volley Monza – Calzedonia Verona Arbitri: Venturi-Sobrero

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – BCC Castellana Grotte Arbitri: Vagni-Santi