Volley: Superlega, Padova ingaggia Ryley Barnes

PADOVA- Dopo l’infortunio di Randazzo, la Kioene Padova corre ai ripari ingaggiando Ryley Brendan Barnes, venticinquenne canadese che arriva in Veneto arriva per rinforzare il reparto schiacciatori. Da domani si allenerà con i suoi nuovi compagni di squadra. L’atleta rimarrà a Padova fino al termine della stagione 2018/19.

LA CARRIERA-

Nato a Edmonton l’11 ottobre 1993, Barnes è cresciuto pallavolisticamente all’Università di Alberta. Con la Nazionale canadese ha conquistato una medaglia di bronzo alla World League 2017. Al Tours nel campionato francese nel 2016/17 con cui ha ottenuto la vittoria della Coppa Cev vincendo la finale di ritorno al Golden Set contro Trento, nella stagione 2017/18 ha giocato in Russia con la formazione dell’Ural Ufa. Inizialmente ingaggiato dalla Cucine Lube Civitanova, in realtà non ha mai giocato con i marchigiani a seguito di un infortunio alla caviglia. Il giocatore, pienamente recuperato, sarà ora a disposizione di coach Valerio Baldovin per supplire all’assenza forzata di Luigi Randazzo.

LE PAROLE DI RYLEY BRENDAN BARNES-

« Sono molto contento di essere a Padova e sono entusiasta di ritornare in campo dopo l’infortunio. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e sono sicuro che insieme potremo essere protagonisti di una bella stagione ».