Volley: Superlega, Trento asfalta anche Sora

ROMA- Nell’anticipo della seconda giornata di ritorno di Superlega l’Itas Trentino conferma il suo eccellente momento di forma battendo per 3-0 la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, diciottesima vittoria consecutiva fra SuperLega, Mondiale per Club e CEV Cup (decima in campionato) per gli uomini di Lorenzetti. L'Itas ha dominato in lungo e largo i primi due set e vincendo in volata, con qualche patema di troppo il terzo set, l’unico nel quale c’è stata partita. Match winner di serata un ispirato Luca Vettori, autore di una prestazione molto concreta in attacco, che ha realizzato 17 punti. Per Sora un passo indietro rispetto al turno di Santo Stefano nel quale gli uomini di Barbiero avevano messo in difficoltà e strappato un punto a Modena.

LA CRONACA DEL MATCH-

Per l’ultimo impegno dell’anno solare Angelo Lorenzetti decide di tenere a riposo lo schiacciatore Russell (comunque a referto), facendo spazio nello starting six a Van Garderen al suo posto. Confermati gli altri sei titolari: Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic in banda, Lisinac e Candellaro al centro, Grebennikov libero. La Globo Banca Popolare del Frusinate Sora si presenta alla BLM Group Arena con Kedzierski al palleggio, Petkovic opposto, Fey e Joao Rafael schiacciatori, Caneschi e Di Martino al centro, Bonami libero. L’inizio di match è difficilissimo per i colori gialloblù, con Sora che approfittando dell’ottima vena di Kedzierski (muro) e Petkovic scatta subito sullo 0-4, costringendo i locali al primo time out della serata. Alla ripresa Lisinac ci mette poco a sistemare le cose, fra attacchi (6-6) ed ace (8-6). Gli ospiti si innervosiscono, cominciano ad essere fallosi, e Trento non si lascia scappare l’occasione per correre via (14-11), ma la fuga dura poco perché coi servizi del neoentrato Marrazzo i bianconeri agganciano gli iridati a quota 17, costringendo Lorenzetti ad interrompere nuovamente il gioco. La parità dura però pochi istanti, perché l’Itas Trentino torna in campo molto determinata e nel giro di pochi secondi guadagna di nuovo un +3 (21-18) che stavolta si rivela decisivo ai fini della vittoria del primo parziale, chiuso già sul 25-19.

Il buon momento in fase di break point dei Campioni del Mondo continua anche nel secondo set, con Vettori che guida i compagni verso il primo allungo (7-3), aumentando le distanze anche col servizio (10-4). La Globo Banca Popolare del Frusinate prova scuotersi con un paio di belle giocate, fra cui un muro su Kovacevic (13-9), ma poi Trento dilaga nuovamente (15-9, 20-9) trascinata ancora una volta dall’opposto emiliano. Nel finale c’è spazio anche per lo show di Kovacevic in pipe (24-10) e per il primo tempo di Lisinac che scrive in fretta il 2-0 (25-11).

Leggermente più avvincente l’inizio del terzo parziale, in cui i laziali risalgono da 6-3 a 7-6, prima di subire un nuovo assolo gialloblù (10-6). Lorenzetti cambia la diagonale principale (dentro Daldello e Nelli) e trova ottime risposte anche dai nuovi entrati (16-10); anche Sora alterna diversi effettivi e risale sino al meno tre (18-15), prima che si scateni anche Van Garderen (21-16). Il 3-0 arriva solo sul 25-23, solo perché nel finale De Angelis (dentro al posto di Grebennikov) soffre in ricezione e consente agli ospiti di recuperare qualche break point di svantaggio.

I PROTAGONISTI-

Angelo Lorenzetti (Allenatore Itas Trentino)- « Sora non era al massimo, perché era reduce dai cinque set giocati a Santo Stefano con Modena e priva di Nielsen, e noi ne abbiamo approfittato per chiudere la partita già sul 3-0, risultato che ci permette di chiudere bene il 2018 e di guardare al prossimo anno con maggiore serenità. La partita ha avuto un andamento lento che forse a gioco lungo ha favorito la nostra squadra ».

Mario Barbiero (Allenatore Globo Banca Popolare del Frusinate Sora)- « Eravamo partiti bene, poi abbiamo accusato un calo vistoso dettato anche dalla qualità del gioco mostrata da Trento. Questa squadra non è Campione del Mondo a caso e lo ha dimostrato anche stasera ».

IL TABELLINO-

ITAS TRENTINO – GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA 3-0 (25-19, 25-11, 25-23)

ITAS TRENTINO: Giannelli 3, Kovacevic 11, Lisinac 12, Vettori 17, Van Garderen 8, Candellaro 5, De Angelis (L), Grebennikov (L), Daldello 0, Codarin 0, Cavuto 1, Nelli 4. N.E. All. Lorenzetti.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: Kedzierski 2, De Barros Ferreira 6, Caneschi 1, Petkovic 11, Fey 4, Di Martino 3, Mauti (L), Marrazzo 1, Bonami (L), Bermudez 0, Rawiak 0, Esposito 1. N.E. All. Barbiero.

ARBITRI: Curto, Zanussi.

NOTE – durata set: 26′, 20′, 31′; tot: 77′.

Spettatori: 3.092

MVP: Vettori