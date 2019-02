Volley: Superlega, Monza-Vibo e Sora-Siena chiuderanno la 3a giornata

ROMA- La settimana che precede il week end di Final Four Del Monte® Coppa Italia vedrà in campo quattro squadre per i posticipi infrasettimanali della 3a giornata di ritorno di Superlega.

Domani alle 20.30 si riaccenderanno i riflettori della Candy Arena. I padroni di casa della Vero Volley Monza, ottavi a 24 punti dopo lo 0-3 nel derby interno con Milano, hanno fretta di rifarsi e, con Giannotti a caccia dei 2000 sigilli in Regular Season e i 2000 attacchi vincenti in carriera, cercano il quinto successo su sei scontri diretti con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Caduti 3-1 in casa con Latina, i calabresi si ritrovano undicesimi a 19 punti e sfidano l’ex Buti, a Vibo nell’annata 2012/13.

Venerdì 8 febbraio alle 20.30, cinque giorni dopo la doccia fredda con la Lube, si riapriranno le porte del PalaCoccia. La Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, superata in 3 set dai cucinieri, deve osare di più nello scontro salvezza. Il sestetto volsco, dodicesimo a 16 punti, nella gara n. 100 di Caneschi in Regular Season sfida la Emma Villas Siena dell’ex Mattei, tredicesima a quota 12. I toscani, reduci da una rimonta incompleta a Padova valsa 1 punto, vogliono ridurre il gap sfruttando il buon momento di Ishikawa. In odore di record, Hernandez e Savani per gli attacchi vincenti.

LE DUE SFIDE-

VERO VOLLEY MONZA – TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA

PRECEDENTI: 5 (4 successi Monza, 1 successo Vibo Valentia)



EX: Simone Buti a Vibo Valentia nel 2012-2013.



A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Stefano Giannotti – 7 punti ai 2000 (Vero Volley Monza).

In Carriera: Paul Buchegger – 2 battute vincenti alle 100, Andrea Galliani – 3 muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 5 attacchi vincenti ai 2000, Viktor Yosifov – 10 attacchi vincenti ai 1000 (Vero Volley Monza); Stefano Mengozzi – 8 punti ai 2300 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

Andrea Galliani (Vero Volley Monza)- « Affrontiamo Vibo Valentia con l’obiettivo di fare punti, risollevare il morale e con lui la nostra posizione in classifica. Contro Milano abbiamo cercato di fare la nostra pallavolo ma non ci siamo riusciti. Loro hanno giocato molto bene e noi non abbiamo avuto la forza di essere incisivi in battuta per metterli in difficoltà: tutti aspetti che non dovremo replicare contro Vibo Valentia. Con serenità e grinta possiamo uscire da questo periodo poco positivo ».

Davide Marra (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)- « Conosciamo bene il valore dell’avversario, Monza è una squadra forte e completa in ogni reparto e già nel match d’andata abbiamo visto che si tratta di una formazione equilibrata e quadrata. Però noi dobbiamo rimanere concentrati, pensare al nostro gioco giocando una pallavolo lineare, semplice e limitando gli errori. Mi aspetto una partita complicata e per far bene dovremo esprimere una pallavolo di qualità ».

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA – EMMA VILLAS SIENA-

PRECEDENTI: 3 (2 successi Sora, 1 successo Siena)



EX: Andrea Mattei a Sora dal 2016 al 2018.



A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Edoardo Caneschi – 1 partita giocata alle 100 (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora); Lorenzo Cortesia – 3 muri vincenti ai 100 (Emma Villas Siena).

In Carriera: Fernando Hernandez – 24 punti ai 1800 e – 7 attacchi vincenti ai 1500, Cristian Savani – 18 attacchi vincenti ai 4000 (Emma Villas Siena).

Mario Barbiero (allenatore Globo Banca Popolare del Frusinate Sora)- « Sora contro Siena è una gara importante ma non determinante in quanto dopo questa ne abbiamo in calendario altri sei, con incontri di pari importanza. Sicuramente è uno scontro diretto al quale presteremo massima attenzione, però non di certo è la nostra ultima spiaggia. Dobbiamo affrontare il nostro avversario con le idee chiare, con la grande determinazione che uno scontro diretto richiede, ma anche con la consapevolezza di chi deve ancora giocare un numero importante di partite. C’è da rendersi conto che bisogna affrontarla così, con l’atteggiamento e la mentalità con cui abbiamo affrontato le partite precedenti ».

Andrea Mattei (Emma Villas Siena)- « Contro Sora venerdì sera dovremo provare a prendere tre punti, ci servono assolutamente, andremo lì per fare questo, ci stiamo allenando al top per tutta la settimana perché sarà una delle gare più importanti della stagione. Siamo tutti focalizzati sull’obiettivo che abbiamo in testa, lotteremo al massimo per tentare di conquistare la salvezza. Purtroppo sabato sera in casa contro Padova la storia si è ripetuta nuovamente e ancora una volta siamo arrivati al tie break senza riuscire a vincere la gara. Una vittoria poteva starci, proviamo amarezza ».

I RECUPERI DELLA 3a GIORNATA-

Mercoledì 6 febbraio 2019, ore 20.30

Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Arbitri: Saltalippi-Simbari



Venerdì 8 febbraio 2019, ore 20.30

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Emma Villas Siena Arbitri: Gnani-Boris

LA CLASSIFICA-

Sir Safety Conad Perugia 51, Itas Trentino 50, Cucine Lube Civitanova 47, Azimut Leo Shoes Modena 42, Revivre Axopower Milano 39, Calzedonia Verona 35, Kioene Padova 29, Vero Volley Monza 24, Consar Ravenna 23, Top Volley Latina 21, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 19, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 16, Emma Villas Siena 12, BCC Castellana Grotte 6

1 incontro in meno: Vero Volley Monza, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, Emma Villas Siena