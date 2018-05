Volley: A2 Femminile, Finale Play Off: Gara 1 è della Battistelli

RIMINI-“A 1 passo dal sogno” è lo striscione dei tifosi della Battistelli S.G. in Marignano, che in gran numero sono accorsi al PalaFlaminio di Rimini per incitare le proprie beniamine in questa Gara1 di Finale dei Play Off della Samsung Galaxy A2, una post season che finora ha regalato grandi emozioni e tanti risultati a sorpresa. Le ragazze di Stefano Saja rispondono alla grande in campo conquistando il match con tenacia e determinazione mostrate fin dalle prime battute di gioco. Dopo aver perso il secondo set ai vantaggi, Saguatti e compagne ingranano la quarta e trascinate da un pubblico straordinario, chiudono meritatamente l’incontro. Le biancazzurre già mercoledì sera, in occasione di Gara2 al PalaFenera di Chieri, avranno il primo match point per il salto di categoria.

LA CRONACA DEL MATCH-

Stefano Saja schiera la formazione tipo con Battistoni in regia e Zanette opposto, al centro Casillo e Caneva, Saguatti e Markovic in banda e Gibertini libero. Luca Secchi risponde con De Lellis in regia, Manfredini opposto, Angelina e Perinelli in banda, Akrari e Middleborn, al centro e Bresciani nel ruolo di libero.

Il primo punto della serie di partite che portano in A1 è di Chieri. Una Manfredini in gran spolvero trascina le piemontesi al primo allungo (6-10) con Saja che chiama time out. Troppi errori al servizio per le padrone di casa e le Chieresi allungano ancora (13-8). Rientra in partita la Battistelli sul servizio di Markovic ed i punti di Zanette e coach Secchi ferma il gioco (12-15).

Continua lo show di Zanette che riporta la gara in parità costringendo coach Secchi al suo secondo time out (18-18). L’ingresso della giovane Giordano mette in difficoltà la ricezione ed è sorpasso (20-19). E’ della Battistelli il primo di due set point che vengono sprecati entrambi così che Saja è costretto a chiamare il suo secondo time out (24-24). Zanette guadagna un altro set point e va al servizio. Servizio decisivo perché Bresciani rimanda la palla in campo Battistelli e Nasari chiude in schiacciata dopo che era appena entrata ad alzare il muro al posto di Battistoni.

Chieri fa subito la voce grossa nel secondo parziale con una partenza lampo: 1-5. Ma la squadra di coach Saja non molla e rientra in partita con un muro di Caneva ed una pipe di Zanette (10-11). Le squadre procedono a braccetto con tanti errori al servizio. Le marignanesi raggiungono la parità e coach Secchi chiama il suo primo discrezionale (20/20). Si va ai vantaggi e Saja ferma il gioco (25-26). Zanette annulla 4 set point consecutivi di Chieri che però chiude il set per 28 a 30.

Nel terzo parziale, nonostante la sconfitta sul filo di lana del secondo set, la Battistelli S.G. in Marignano parte fortissimo e si porta sul 7 a 1. Il coach di Chieri cerca di fermare l’inerzia marignanese chiamando time out (9-3). E’ un assolo Battistelli che nonostante un tentativo di rientro di Chieri preme sull’acceleratore e si porta a + 8 (20-12). Sono ancora due punti consecutivi di Zanette a regalare 7 set point alle romagnole che chiudono al secondo

tentativo con un bellissimo muro della ex Anna Caneva (25-19).

Nel quarto set le padrone di casa sfruttano un positivo turno in battuta e allungano il punteggio con 4 ace, due a testa per Battistoni e Markovic, costringendo coach Secchi a fermare il gioco (10-5). Cambio in palleggio per le Chieresi: Colombano rileva De Lellis. E’ un assolo della Battistelli quello che i 1.000 tifosi accorsi al Flaminio stanno assistendo. Secchi chiama anche il secondo time out (19-10). Casillo firma il punto che da 8 set point alla Battistelli. Capitan Saguatti mette a terra la pipe che manda in tutti visibilio (25-17).

IL TABELLINO-

BATTISTELLI S.G. MARIGNANO – FENERA CHIERI 3-1 (26-24 28-30 25-18 25-17)

BATTISTELLI S.G. MARIGNANO: Saguatti 10, Casillo 9, Battistoni 7, Markovic 11, Caneva 12, Zanette 29, Gibertini (L), Nasari 1, Giordano, Gray. Non entrate: Bordignon, Sgarbossa. All. Saja.

FENERA CHIERI: Perinelli 3, Middleborn 10, De Lellis 3, Angelina 14, Akrari 9, Manfredini 19, Mezzi 7, Lualdi 1, Bresciani (L), Colombano, Sandrone. Non entrate: Salvi, Batte, Moretto, Dell’Amico. All. Secchi.

ARBITRI: Moratti, Brancati.

NOTE – Spettatori: 980, Durata set: 28′, 31′, 25′, 23′ ; Tot: 107