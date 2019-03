Volley: A2 Femminile, il Cus Torino travolge Caserta

TORINO- Il Barricalla Cus Torino Volley vince in casa al PalaRuffini con un netto 3-0, nell'anticipo della 5a giornata della fase a Pool, sulla Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta giocando una partita impeccabile contro la formazione di Marco Bracci uscita dal match quando i punti sono diventati decisivi.



LA CRONACA DEL MATCH-

Coach Marchiaro scende in campo con Morolli in palleggio, Vokshi opposto, al centro capitan Gobbo e Mabilo, schiacciatrici Coneo e Fiorio, Lanzini libero. Risponde coach Bracci con Dalia in regia, Giugovaz opposto, Repice e Frigo al centro, Melli e Cella attaccanti di posto quattro, Ghilardi libero.

Nel primo parziale Caserta si porta in vantaggio 10-13 e Marchiaro chiede il primo time out. Il Barricalla al rientro in campo si rifà sotto ed arriva 15-16, time out per coach Bracci. Al rientro errore per Frigo ed è parità 16-16. Ace su Giugovaz, 17-16. Dentro Matuszkova su Giugovaz. Veloce di capitan Gobbo ed è 18-16. Mani fuori di Cella, 18-17. Muro di Gobbo, 19-17. Attacco di Matuszkova, 19-18. Errore in attacco per Melli, 20-18. Battuta out per il CUS 20-19. Attacco vincente di Coneo, 21-19. Risponde Matuszkova, 21-20. Palletta di Morolli, 22-20. Errore per Mabilo in servizio, 22-21. Attacco di Gobbo, 23-21. Fast di Repice 23-22. Mani fuori di Fiorio, 24-22, time out per coach Bracci. Pipe di Melli, 24-23. Pallonetto vincente di Vokshi ed è 25-23.

Nel secondo parziale confermata Matuszkova per Caserta. Le due formazioni giocano scambi lunghi e combattuti, sul 14-12 per il CUS time out per coach Bracci. Due errori per il Barricalla ed è parità 14-14. Attacco di Vokshi e le cussine tornano in vantaggio, 15-14. Si ritorna in parità con un muro di Caserta 17-17. Errore per Melli, 18-17. Dentro Agostinetto-Garrafa su Morolli-Vokshi. Attacco vincente delle ospiti ed è 18-19. Attacco vincente di Melli ed è 18-20. Time out per coach Marchiaro. Parallela vincente di Coneo, 19-20. Attacco vincente di Melli, 19-21. Pipe di Coneo ed è 20-21. Ace di Mabilo ed è parità 21-21. Fast di Repice ed è 21-22. Veloce di Gobbo, 22 pari. Rientrano Vokshi-Morolli su Garrafa- Agostinetto. Errore di Melli, 23-22. Time out per Bracci. Muro a uno di Fiorio su Repice ed è 24-22. Errore per Melli in attacco, CUS chiude 25-22.

Il Barricalla parte forte nel terzo set, time out per Caserta sull’8-4. Sul 9-4 dentro Giugovaz su Cella. Muro di Gobbo su Giugovaz, 10-4. Errore Caserta ed è 11-4 CUS, secondo time out per coach Bracci. Nuovo errore per Caserta 12-4. Muro Fiorio su Repice, 13-4. Sul 16-10 dentro Agostinetto-Garrafa su Morolli-Vokshi. Palletta vincente per Frigo, 16-11. Dentro Martinelli su Mabilo. Bomba di Matuszkova sulla parallela, 16-12, time out per coach Bracci. Al rientro attacco vincente di Melli, 16-13. Attacco a tutto braccio per Coneo, 17-13. Parallela di Agostinetto ed è 18-13. Fast di Repice ed è 18-14. Attacco di Matuszkova, 18-15, time out di coach Marchiaro. Muro di Repice ed è 18-16. Palletta di Fiorio, 19-16. Attacco di Melli, 19-17. Parallela di Fiorio ed è 20-17. Rientrano Vokshi-Morolli su Garrafa- Agostinetto. Invasione CUS, 20-18. Muro per Caserta ed è 20-19. Attacco vincente di Vokshi, 21-19. Fast di Frigo 21-20. Parallela di Vokshi, 22-20. Veloce di Frigo 22-21. Attacco di Coneo, 23-21. Dentro Cella su Giugovaz. Muro di Martinelli su Frigo, 24-21. Nuovo muro di Martinelli questa volta su Melli ed è 25-21.

I PROTAGONISTI-

Fulvio Bonessa (Vice Allenatore Barricalla Cus Torino)- « E’ stata una buona gara e sono felicissimo. Avevamo studiato bene le avversarie e sapevamo che avrebbero giocato in questo modo, aggressivo all’inizio e più equilibrato nei finali dei set. Le ragazze hanno seguito alla perfezione le indicazioni di Marchiaro ottenendo questo importante successo ».

Marco Bracci (Allenatore Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta)- « Abbiamo giocato una discreta gara alla pari delle nostre avversarie, ma abbiamo subito il loro gioco nei finali di set. Il dover giocare per vincere non ci sta giovando e nel corso della partita la rosa ne risente ».

IL TABELLINO-

BARRICALLA CUS TORINO – GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA 3-0 (25-23 25-22 25-21)

BARRICALLA CUS TORINO: Gobbo 9, Vokshi 10, Coneo 15, Mabilo 2, Morolli 2, Fiorio 15, Lanzini (L), Martinelli 2, Agostinetto 1, Garrafa Botta, Camperi. Non entrate: Poser, Gamba. All. Marchiaro.

GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA: Cella 3, Frigo 10, Giugovaz 2, Melli 13, Repice 10, Dalia 1, Ghilardi (L), Matuszkova 11, Maggipinto. Non entrate: Fucka, Trevisiol, Perez Gonzalez. All. Bracci.

ARBITRI: Cavicchi, Fontini.

NOTE – Spettatori: 575, Durata set: 25′, 25′, 27′; Tot: 77′.