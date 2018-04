Volley: A1 Femminile, Semifinali Play Off: il primo round è di Novara

NOVARA- Gara 1 di semifinale playoff scudetto si tinge di colore azzurro: all’esordio della serie, giocato in un Pala Igor ribollente di tifo, l'Igor Gorgonzola Novara ha sconfitto per 3-0 la Unet E-Work Busto Arsizio. Identico l’andamento dei tre set, iniziati in maniera equilibrata e sempre spezzati a metà game dalle folate di Egonu (22 punti) e Plak (15). La squadra di Mencarelli, presentatasi senza Diouf (out per un problema alla schiena), ci ha creduto soprattutto con Gennari (14 col 56%) e Stufi (55%), ma non ha sfruttato diverse opportunità fornite dalle padrone di casa sia nel primo che nel secondo parziale. Nel terzo parziale la UYBA ha provato a mischiare le carte, schierando anche Botezat al centro, Wilhite in banda per Bartsch e Chausheva su Piani come opposto, senza apprezzabili risultati. Strapotere piemontese anche a muro: 11 a 4 per Piccinini e compagne.

LA CRONACA DEL MATCH-

Starting six: Barbolini sceglie Skorupa – Egonu, Chirichella – Gibbemeyer, Piccinini – Plak, Sansonna libero.

Mencarelli inizia con Orro – Piani, Stufi – Berti, Gennari – Bartsch, Spirito libero.

Nel primo set Egonu e Gibbemeyer partono alla grande (5-3), ma la UYBA è vicina con Bartsch (6-5) e Berti (7-6); Gennari pareggia con la pipe (7-7), ma il muro di Plak e l’attacco di Piccinini fanno volare la Igor sul 9-7. Egonu fa chiamare tempo a Mencarelli (10-7) e poco dopo firma il muro dell’11-7, poi Piani trova cambiopalla (11-8) e Gennari fa -2 (11-9). Berti mura e fa interrompere il gioco a Barbolini (11-10), Bartsch pareggia in pipe (11-11); sul turno di servizio dell’americana Gennari supera (11-12), Piani conferma due volte (12-13, 13-14), Stufi c’è (14-15). Bartsch risponde al muro di Plak (15-16), ma Egonu e la stessa Plak sorpassano (17-16); l’olandese mura anche il 18-16 che fa chiamare time-out a Mencarelli, nel finale entra Botezat per Berti ma Novara dilaga con una Egonu infermabile che realizza fino al 25-21 conclusivo.

A tabellino Egonu 11, Plak 7, Piani e Gennari 5 a testa

Alla ripresa del gioco Novara sbaglia tutto in attacco e regala i primi 5 punti alla UYBA (5-5), poi Stufi e Gennari superano (6-7), con la capitana protagonista anche del muro del 7-8; Egonu attacca e mura (10-8) e Mencarelli ferma il gioco, al rientro in campo Chirichella conferma il gap (11-9), Piccinini allunga a muro (12-9). Bartsch attacca e mura (12-11), ma Plak e Chirichella ristaccano (14-11); Egonu colpisce anche in pallonetto (15-13), Gennari spara out il 16-13, Plak non sbaglia da posto 4 (17-14); Gennari e l’ace di Piani fanno chiamare tempo a Barbolini (17-16), sempre Gennari tiene la UYBA in scia (18-17). Egonu riaccelera e fa interrompere il gioco a Mencarelli (20-17), poi guida le sue compagne nel super finale Igor (25-19 muro Piccinini).

A tabellino: Egonu 7, Piccinini 4, Gennari 4.

Nel terzo parziale Stufi e l’ace di Gennari provano a dare la scossa (2-5), ma Gibbemeyer e Skorupa impattano subito (5-5); dopo l’errore di Piani (6-5) Mencarelli chiama tempo e si procede a braccetto (8-8 Bartsch muro); Piani sbaglia e il coach la cambia con Chausheva (10-9) che entra e attacca out il 12-9. Piccinini allunga (13-10), Egonu conferma (14-11), Plak fa chiamare ancora tempo a Mencarelli (15-11). Al rientro l’olandese colpisce ancora due volte (17-12 dentro Wilhite per Bartsch), ma per la UYBA è notte fonda (19-13 errore Wilhite); nel finale si rivede anche Botezat (per Stufi), ma la Igor amministra e chiude veloce con la neo entrata Vasilantonaki (25-16).

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-21 25-19 25-16)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Plak 15, Chirichella 1, Egonu 22, Piccinini 7, Gibbemeyer 6, Skorupa 2, Sansonna (L), Vasilantonaki 1, Zannoni, Camera. Non entrate: Bonifacio, Enright. All. Barbolini.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bartsch 8, Berti 5, Piani 7, Gennari 14, Stufi 6, Orro, Spirito (L), Botezat, Negretti, Wilhite, Chausheva. Non entrate: Dall’Igna, Diouf. All. Mencarelli.

ARBITRI: Satanassi, Pozzato.

NOTE – Spettatori: 3250, Durata set: 29′, 23′, 22′; Tot: 74′.

I PROTAGONISTI-

Massimo Barbolini (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- « Non è stata una partita facile come può sembrare. Loro hanno battuto bene e difeso bene, la partita è stata tirata. Ora siamo avanti nella Serie ma è solo il primo passettino. Dobbiamo essere bravi a gestire gli impegni di Champions e campionato, vogliamo entrare nella Final Four della competizione europea. Con il Galatasaray sarà una partita durissima. Dobbiamo dare il 100% perché tempo per allenarsi in palestra ne abbiamo poco ».

Marco Mencarelli (Allenatore Unet E-Work Busto Arsizio)- « Siamo mancati nel contrattacco e nelle rigiocate. Peccato perché abbiamo difeso bene ma solo in alcuni momenti abbiamo fatto vedere quello che sappiamo fare. Chiedo un attimo di pazienza a tutti e di pensare già alla prossima partita nella quale resetteremo alcune cose che oggi non sono andate bene. Novara non ci ha regalato nulla, sono una squadra che impegna costantement. Siamo una squadra giovane e il debutto nelle Semifinali Play Off lo abbiamo pagato. Dobbiamo crescere ».