Volley: A1 Femminile, presentata a Treviso la Supercoppa

TREVISO-Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, a Treviso, ha ospitato questa mattina la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Samsung Galaxy A, il primo evento della stagione 2018-19, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. A contendersi il trofeo, sabato 10 novembre al PalaVerde di Villorba, l’Imoco Volley Conegliano, Campione d’Italia in carica, e la Igor Gorgonzola Novara, vincitrice dell’ultima Coppa Italia.

Alla conferenza hanno partecipato, ospiti di Stefano Zanette, Presidente del Consorzio; LucaZaia, Presidente Regione Veneto; Piero Garbellotto, Presidente Imoco Volley Conegliano; FabioLeonardi, patron della Igor Gorgonzola Novara; Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport; Mauro Fabris, Presidente Lega Pallavolo Serie A Femminile. In platea Daniele Santarelli e Joanna Wolosz, allenatore e capitana del Club gialloblù.

I temi tecnici e spettacolari di un evento che si preannuncia altamente emozionante hanno inevitabilmente fatto spazio all’emergenza meteorologica che sta affliggendo il Veneto e più in generale tutto il Paese. E la Lega Pallavolo Serie A Femminile, a testimonianza dei valori di condivisione e solidarietà del mondo del volley, ha voluto mostrare la propria vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo, offrendo un contributo economico alla Regione Veneto, che proprio in questi giorni ha attivato la campagna “Aiutiamo il Veneto”.

« Sono orgoglioso di mettere a disposizione nuovamente la nostra sede per queste manifestazioni– ha esordito Stefano Zanette, ricordando la conferenza stampa dell’edizione 2016 della Supercoppa -. Noi del Prosecco DOC ci sentiamo simili all’Imoco Volley, che a questo evento parteciperà: una storia recentissima, ma già densa di grandi successi, caratterizzata da un progetto vincente. Siamo vicini a tutte le espressioni del territorio, in particolare a quelle sportive. La pallavolo femminile, poi, è proprio spumeggiante, mi sento di dire che saremo sempre al fianco delle pantere ».

« Il nostro progetto sportivo è al settimo anno di vita – afferma Piero Garbellotto, Presidente dell’Imoco Volley -, sempre ad alti livelli, grazie soprattutto ai partner che ci sostengono, tra cui un brand vincente come il Prosecco. Ci impegneremo al massimo per vincere il trofeo, ma la sfida sarà difficile. Tra noi e Novara rappresentiamo orgogliosamente 5/7 della Nazionale vice Campione del Mondo, è davvero impossibile fare una previsione. Di certo sarà una bellissima partita e sono sicuro che lo spettacolo sarà eccellente ».

« Mi fa molto piacere essere qui, nella splendida sede di un Consorzio che come noi rappresenta il made in Italy ed è capace di trainare l’intero settore agroalimentare – aggiunge Fabio Leonardi, patron dell’Igor Gorgonzola Novara e CEO di Igor srl -. L’Imoco è una grande Società, cui ci Lega un ottimo rapporto, l’anno scorso ci siamo incontrati 10 volte. La nostra squadra si è rinforzata per fare bene, in Italia e in Europa. La nostra Società è un modello sportivo e sociale, che è riuscita ad ottenere l’adesione delle istituzioni e del mondo imprenditoriale. Ci fa grande piacere essere parte di questo spettacolo ».

« Ringrazio il Governatore Zaia, il Consorzio di Tutela del Prosecco, il presidente di Lega Mauro Fabris e le due squadre, tutti attori di un grande movimento – le parole di Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport -. La Supercoppa è un evento fondamentale, sul quale puntiamo molto. Nonostante il momento critico che le popolazioni venete stanno attraversando, crediamo che possa essere un’occasione di festa. La pallavolo trasmette valori sani, creeremo momenti di divertimento. La prevendita dei biglietti sta andando bene, contiamo di arrivare al tutto esaurito proprio il giorno dell’evento, quando apriranno anche le casse del PalaVerde: abbiamo mantenuto i prezzi bassi – si parte da 8 euro – proprio per consentire alle famiglie di prendere parte al match. Proseguiamo sulla strada della spettacolarizzazione dell’evento, con sorprese che non anticipo ».

Il ringraziamento viene poi esteso a Samsung, title sponsor della Serie A Femminile, che nella pallavolo femminile continua a investire: « Nell’ambito della partnership con la Lega Pallavolo Serie A Femminile siamo orgogliosi di essere anche quest’anno Title Sponsor della Supercoppa Italiana: una sfida che abbiamo voluto brandizzare non solo con il nostro logo ma con la linea di prodotti che più sia addice al pubblico del volley: Samsung Galaxy A7 e A9. Smartphone che uniscono un design giovane a prestazioni eccellenti, come la quadrupla fotocamera apprezzata dai consumatori in generale e ancor più dagli appassionati di volley che potranno così immortalare i momenti più belli e avvincenti di questa sfida », il messaggio di CarloBarlocco, presidente di Samsung Electronics Italia.

La parola è passata poi a Mauro Fabris, Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile:

« Ringrazio particolarmente il Presidente Zaia, la cui presenza qui oggi, in un momento così delicato per tutta la Regione, è un attestato di stima e affetto impagabile. La sfida tra Conegliano e Novara è la migliore espressione di un Campionato stellare, che eredita l’entusiasmo accesso dalla Nazionale. Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto negli ultimi anni e sentiamo una grande responsabilità: riuscire a fidelizzare gli 8 milioni di spettatori che hanno visto il tie-break di Italia-Serbia, tramutandoli in appassionati della pallavolo di Serie A. I due Club che si contenderanno la Supercoppa incarnano perfettamente un modello societario nuovo, motore del nostro movimento: uomini e donne d’impresa che investono sulla pallavolo, attirati dall’esempio positivo che essa sa trasmettere. Il nostro è un mondo aperto ai cambiamenti, giovane, ma anche solidale e di condivisione: negli ultimi anni la Lega ha sostenuto iniziative importanti, l’ultima in ordine temporale ‘Mano della Mano’ che ci ha portato in Uganda a fianco di GICAM; non potevamo non condividere e sostenere l’iniziativa “Aiutiamo il Veneto’ con un piccolo gesto che idealmente estendiamo anche a tutto il resto d’Italia, flagellato dal maltempo. Infine concludo con alcuni numeri: la partita di sabato prossimo sarà vista in 115 paesi esteri, la nuova stagione di LVF TV parte con 5.000 abbonati e crescerà ulteriormente ».

Di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, l’intervento conclusivo:

« Innanzitutto grazie, doppiamente grazie per la vostra capacità di promuovere le eccellenze del territorio e per il vostro supporto concreto alla situazione tragica che stiamo affrontando. I danni stimati arrivano al miliardo di euro, 100mila ettari di bosco rasi al suolo, 100 km di strade distrutte. Il vostro è un segnale qualitativo e quantitativo. La Serie A e queste due squadre sono l’apice della ‘macchina’, ma dietro a voi c’è un vivaio, ci sono ragazzine, ci sono investimenti che forse non sono sportivamente fruttuosi, ma socialmente rilevanti. Investimenti che un Presidente della Regione deve sottolineare ».

Prosegue la vendita online dei biglietti per la Supercoppa Samsung Galaxy A: fino a venerdì i tagliandi saranno acquistabili sul circuito Vivaticket e in tutti i punti vendita Vivaticket, mentre sabato mattina, a partire dalle 10.00, sarà aperta la vendita al botteghino del PalaVerde.