Volley: A1 Femminile, Monza che rimonta ! da 0-2 a 3-2 su Firenze

MONZA– Un sofferto successo, frutto di sofferenza e feroce voglia di vincere, e forse per questo di grande, grandissima soddisfazione. La Saugella Monza supera Il Bisonte Firenze al tie break, dopo essere andata sotto 0-2 ed aver rischiato di perdere anche il terzo. Ma la squadra di Falasca non ha mollato di un centimetro, superando ogni avversità e trovando la forza per ripartire lottando fino a mettere per terra l'ultima palla. Oltre 1700 spettatori in visibilio alla Candy Arena di Monza tra i quali le star del volley mondiale Karch Kiraly ed Irina Kirillova.

La gara parte contratta, con Firenze molto generosa in difesa e brava a finalizzare il contrattacco con i lampi di Daalderop e Lippamann (21 e 19 punti). Nel terzo set però Monza, con Hancock ferma ai box per una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento, parte forte, ma Firenze aggancia prontamente il pari nel finale e sembra possa chiudere la gara. Ed invece, scherzo del destino, accade, a parti invertite, quello che era successo nel confronto di andata. La Saugella sale di consapevolezza aggiudicandosi il parziale 28-26 con Begic e Ortolani (la prima MVP con 22 punti, 3 ace ed il 54% in attacco) sugli scudi, ritrova fiducia, la sua difesa migliore ed una grande incisività nel muro. Devetag impatta bene in questo fondamentale (5 personali), Orthmann chiude con costanza in attacco e le lombarde annientano l’entusiasmo di una Firenze che perde il quarto parziale, lotta nel quinto set ma non riesce ad evitare lo sprint della formazione di Falasca nel finale, brava ad aggiudicarsi il sorriso, due punti importanti in chiave classifica ed il decimo successo stagionale.

LA CRONACA DEL MATCH-

Punto a punto iniziale (2-2), poi break Firenze con la giocata di Lippmann ed il muro di Alberti su Ortolani, 4-2. Lippmann e Sorokaite spingono Il Bisonte sul 7-3 e Falasca chiama time-out. Adams e Begic avvicinano la Saugella (9-5), incapace però di contenere il nuovo allungo delle toscane con Daalderop e Lippmann, 13-7 e Falasca chiama time-out. Alla ripresa del gioco ace di Sorokaite dopo l’attacco vincente di Lippmann e Falasca inserisce Buijs per Orthmann, 15-7 Firenze. Melandri e Buijs spezzano l’ottimo momento delle ospiti (16-10), ma la squadra di Caprara incrementa con l’ace di Lippmann e l’attacco vincente di Daalderop (19-10). Quando sembra che Il Bisonte sia vicino alla chiusura del set (22-13), Ortolani, Begic e Melandri riportano sotto la Saugella Monza, 23-16, e Caprara chiama time-out. Al ritorno in campo Ortolani mura Lippmann, Begic piazza l’ace e Monza continua a macinare punti, 23-19. Degradi, Ortolani e poi errore di Buijs: primo gioco alla squadra di Caprara, 25-19.

Parte forte la Saugella Monza alla ripresa del gioco, con Begic e Ortolani a schiacciare forte, 5-2. Daalderop e Sorokaite accompagnano Firenze alla parità, 5-5, che poi passa avanti con due lampi di Lippmann, 7-5 e Falasca chiama time-out. Mani fuori di Ortolani, ma ancora Daalderop a segno per le toscane, 8-6. Il Bisonte torna a schiacciare di nuovo forte, appoggiandosi a Lippmann e Sorokaite, volando sul 14-9 e costringendo Falasca a chiamare a raccolta le sue. Begic risponde per la Saugella, 14-10, Orthmann prende il posto di Buijs ma è ancora Firenze a sembrare più in palla con (15-10). Monzesi poco lucide in attacco, le ospiti ne approfittano e continuano ad incrementare, chiudendo 25-19 anche il secondo set.

Nel terzo set Ortolani, Begic e Orthmann iniziano a martellare forte sia in attacco che al servizio e la Saugella si porta sul 13-9. Firenze rimane in corsa grazie all’ace di Sorokaite (15-12) ma Adams e Orthmann continuano ad andare a segno con determinazione, 20-18 Monza. Ace di Devetag dopo la giocata di Lippmann (22-19 Monza) e time-out Caprara. Le ospiti risalgono fino al pari grazie al Daalderop e Lippmann (22-22), poi grande equilibrio fino al 25-25, con Monza brava ad annullare prima due match-point e poi a chiudere il gioco a proprio favore, 28-26, con Begic e Ortolani.

Monza parte decisa anche nel quarto parziale, ancora una volta con Begic e Orthmann a guidare la fase offensiva, 7-3. Il Bisonte sembra aver smarrito la brillantezza dei primi due set, commettendo qualche errore, e la Saugella ringrazia, scappando con una scatenata Orthmann e qualche lampo di Adams. Caprara chiama la pausa e inserisce Malesevic per Daalderop, ma Monza è sempre avanti, , 19-10. L’ace di Adams spiana la strada alle padrone di casa (21-11) poi palla out di Degradi, giocata vincente di Devetag e parziale che si chiude sul 25-13 per la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley.

Nel tie break sale in cattedra Devetag con tre giocate la centrale monzese porta la Saugella sul 3-1. Daalderop però tiene incollate Firenze (4-4), che subisce successivamente il break monzese con Adams, Begic e Orthmann: 8-5 Monza al cambio di campo. Ortolani e Devetag a segno, Caprara chiama la pausa per dare una scossa alle sue sul 10-6 per le lombarde. Grazie ad un filotto di tre punti Il Bisonte torna a meno (10-9) e Falasca chiama time-out. Due giocate di Ortolani, intervallate da una di Lippmann, premiano sempre Monza (13-11). Sul match-point Saugella (14-11), Daalderop infila due punti che valgono il pari de Il Bisonte (14-14), poi però sbaglia al servizio e Monza chiude il set, 16-14 ed il match 3-2 con la giocata di Begic.

I PROTAGONISTI-



Edina Begic (Saugella Monza)- « Dopo il secondo set abbiamo iniziato a battere molto forte, imponendo un ottimo cambio palla che ci ha permesso di risalire e vincere la sfida. Questa partita ci dà fiducia e morale per le prossime gare. E’ strano, siamo riuscite a ricambiare Firenze con la stessa moneta, dopo aver perso nello stesso modo all’andata. Sono orgogliosa della mia squadra ».





Sonia Candi (Il Bisonte Firenze)- « Essere tornata qui a Monza, dove ho tanti ricordi, è stato davvero emozionante. Dispiace però aver perso questa gara, in cui eravamo partite molto bene senza però riuscire a confermare il nostro gioco dal terzo s’et in poi. Brave loro a non mollare e a risalire con pazienza, sfoderando un ottimo servizio. Obiettivi? Intanto entrare ai Play-Off, poi pensare gara dopo gara senza porci limiti ma rimanendo coscienti che ogni gara è sempre una lotta ».

IL TABELLINO-

SAUGELLA TEAM MONZA – IL BISONTE FIRENZE 3-2 (19-25 19-25 28-26 25-13 16-14)

SAUGELLA TEAM MONZA: Begic 22, Melandri 4, Ortolani 17, Orthmann 16, Adams 13, Balboni, Arcangeli (L), Devetag 9, Buijs 3, Bianchini. Non entrate: Venco, Facchinetti. All. Falasca.

IL BISONTE FIRENZE: Sorokaite 15, Candi 6, Lippmann 21, Daalderop 19, Alberti 10, Dijkema 3, Parrocchiale (L), Popovic 4, Degradi 3, Bonciani, Malesevic. Non entrate: Venturi. All. Caprara.

ARBITRI: Sobrero, Turtu’.

NOTE – Durata set: 24′, 25′, 36′, 23′ , 22′ ; Tot: 130′.

LA CLASSIFICA-

Imoco Volley Conegliano 40; Igor Gorgonzola Novara 40; Savino Del Bene Scandicci 39; Unet E-Work Busto Arsizio 32; Saugella Team Monza 32; E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore 29; Il Bisonte Firenze 26; Banca Valsabbina Millenium Brescia 24; Bosca San Bernardo Cuneo 23; Zanetti Bergamo 21; Lardini Filottrano 11; Reale Mutua Fenera Chieri 5; Club Italia Crai 2.