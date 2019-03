Volley: A1 Femminile, Cuneo firma l'impresa sul campo di Scandicci

SCANDICCI (FIRENZE)- Grande impresa della Bosca San Bernardo Cuneo che espugna, nell'anticipo della 10a di ritorno, con un perentorio 0-3 il campo della Savino Del Bene Scandicci che, oltre ad affrontare un’avversaria in stato di grazia, è incappata in una giornata-no che le è costata la seconda sconfitta interna della stagione. Con la testa alla Champions la squadra di Parisi non è praticamente scesa in campo mentre quella di Pistola ha preso via via consapevolezza nei propri mezzi chiudendo la pratica, con pieno merito, in poco più di un’ora e mezza.

LA CRONACA DEL MATCH-

Carlo Parisi cambia rispetto al sestetto solito e schiera Malinov-Haak sull’asse palleggiatore-opposto, la coppia serbo-brasiliana formata da Stevanovic e Adenizia come centrali, Bosetti e Mitchem in banda e Merlo come libero. Coach Pistola risponde con Bosio al palleggio, l’ex Pesaro Van Hecke come posto due, Menghi-Zambelli al centro, la coppia caraibica Salas-Cruz in banda e l’amatissima ex Jole Ruzzini come libero.

Il match inizia con Cuneo in vantaggio grazie a Van Hecke (2-1); Haak inventa la palletta per il pari, Merlo salva e Scandicci vola sul 4-2, ma Cuneo con Salas e Markovic torna avanti (5-6). Malinov trova il pari (7-7), Adenizia si accende e guida Scandicci (9-9), ma Cuneo è viva. Bisconti entra per Mitchem come ormai consuetudine, Markovic spara fuori (14-12) e Malinov la combina ancora (16-15). La squadra di Pistola continua a macinare, ma Mitchem trova il buco tra muro e mani ospiti. Sempre la texana trova l’ace (21-19), così come Wilma Salas che pareggia sul 21-21 e fa chiamare tempo a Parisi. Cuneo firma il 22-23, ma Mitchem fa pari. Cuneo tra un errore ed un attacco di Salas chiude il set sul 24-26.

Nel secondo set Scandicci parte forte con Mitchem (2-1), Cuneo pareggia con Van Hecke (3-3) e poi allunga con Markovic (4-6). Il vantaggio di due continua fino al 8-8 di Adenizia, quando l’equilibrio torna sovrano (11-11), ma Scandicci trova il break vincente con la sua capitana Lucia Bosetti che mura Markovic (12-15). E’ una partita da giostre, su e giù continui fino al 19-21 firmato da Malinov con un tocchetto a muro. Cuneo riprende ulteriori due punti con l’attacco di Markovic sul muro di Bosetti e Parisi ferma tutto. Markovic firma il 22-23, mentre Salas il 23-24. Cuneo chiude anche il secondo set sul 23-25.

Nel terzo Cuneo va ancora avanti (2-4), Haak prova la reazione (3-5) ma Cuneo resiste. (4-7) Adenizia suona la carica e Bosio sbaglia (6-8). Parisi toglie Mitchem per Vasileva (7-9), ma Salas chiude il punto del 7-10. Proprio la bulgara fa il 9-10, male piemontesi fanno male e arrivano sull’11-14. Una Salas in formissima sigla il 12-15, ma Scandicci prima accorcia con Haak e poi sfiora il pari con Bosetti (15-16) ma Van Hecke spara ancora (16-20). Scandicci rincorre ma non ce la fa. Cuneo vince e manda al tappeto per la seconda volta in stagione la Savino Del Bene Scandicci.

I PROTAGONISTI-

Carlo Parisi(Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Dispiace, sapevamo di essere in un momento di difficoltà, questa partita aveva il sapore di una gara che andava vinta a tutti i costi dopo una settimana difficile. Avevamo tensione e pressione addosso. Il comportamento della squadra è figlio di questa difficoltà. E’ un momento che non gira come è girato in altri periodi, è stata una brutta sconfitta che fa male. Il dispiacere è tanto ».

Andrea Pistola (Allenatore Bosca S.Bernardo Cuneo)-« Sapevamo di essere in buona condizione e siamo venuti qua convinti di poter fare risultato. Ci abbiamo creduto dal primo all’ultimo punto e penso che abbiamo fatto una buona partita, mettendole sotto pressione. La formazione si è espressa molto bene, facendo un’ottima gara di squadra, difendendo bene e avendo ottime percentuali in attacco: tutto ha funzionato bene anche dal punto di vista tattico. Ci prendiamo questi tre punti che ci avvicinano al nostro sogno playoff. Ora giocheremo contro un’altra corazzata come Conegliano ma ce la giocheremo di fronte al nostro pubblico ».



IL TABELLINO-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – BOSCA SAN BERNARDO CUNEO 0-3 (25-27 23-25 21-25)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bosetti 4, Ferreira Da Silva 5, Haak 21, Mitchem 8, Stevanovic 6, Malinov 3, Merlo (L), Vasileva 3, Caracuta, Bisconti, Papa, Zago. Non entrate: Mazzaro, Mastrodicasa. All. Parisi.

BOSCA SAN BERNARDO CUNEO: Markovic 7, Menghi 5, Van Hecke 22, Salas 18, Zambelli 7, Bosio 1, Ruzzini (L), Baiocco, Kaczmar, Cruz. Non entrate: Mancini, Kavalenka. All. Pistola.

ARBITRI: Oranelli, Turtu’.

NOTE – Spettatori: 850, Durata set: 28′, 30′, 29′; Tot: 87′.