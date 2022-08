© Getty Images © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images Precedente Successivo 1 di 73

Lazio, Provedel già in campo: la sfida con Maximiano è iniziata!

Primo allenamento a Formello per il portiere arrivato dallo Spezia, che si giocherà la titolarità con il portoghese. Luis Alberto in gruppo, out Pedro