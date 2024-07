© © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia © © Marco Rosi / Fotonotizia Precedente Successivo 1 di 36

Lazio, Castrovilli arriva ad Auronzo con Zaccagni e va subito in campo

Primo allenamento in biancoceleste per il centrocampista, che ha raggiunto i suoi nuovi compagni in ritiro insieme all'attaccante