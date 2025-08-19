Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
abbonati
Leggi il giornale
Naviga le sezioni
Segui le Dirette
Live
I nostri social
Facebook
Instagram
Twitter
Telegram
Continua ad esplorare
Contattaci
Faq
RSS
Mappa del Sito
La Redazione
Edizione Digitale
Abbonamenti
Faq
Cookie Policy
Privacy Policy
Condizioni generali
Note legali
Pubblicità
Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Login
registrati
abbonati
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI
Leggi il giornale
Cerca
Accedi
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI
Leggi il giornale
Cerca
Accedi
Foto
Calcio
Calcio Mercato
Roma
Precedente
Successivo
1 di 5
Bailey show, che entusiasmo all'arrivo a Roma: festa e selfie con i tifosi
L'esterno d'attacco giamaicano, ormai ex Aston Villa, è pronto a iniziare la sua avventura in giallorosso agli ordini di Gasperini
Per approfondire
Roma, la lista: i fedelissimi di Gasperini, chi è in ritardo e chi è in uscita
Ghilardi, via all'avventura con la Roma: le prime immagini con la maglia giallorossa