© EPA
© Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© EPA
© ANSA
© EPA
© AS Roma via Getty Images
© EPA
© AS Roma via Getty Images
© APS
© EPA
© EPA
© EPA
© EPA
© Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images

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Pagelle Manchester United-Roma, tutti i voti: Soulé d’oro, Lulli soffre. Balerdi, sbavature fatali

Vasquez da eroe ad artefice della debacle, Cristante metronomo perfetto: tutte le valutazioni dei giallorossi dopo la sfida all'Old Trafford (A cura di Jacopo Aliprandi)

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Corriere dello Sport
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