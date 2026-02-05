Corriere dello Sport.it
Chiudi menu
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Login
registrati
abbonati
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Foto
Calcio
Coppa Italia
© ANSA
© Getty Images
© ANSA
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© ANSA
© ANSA
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© ANSA
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Getty Images
© LAPRESSE
© Juventus FC via Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© LAPRESSE
© ANSA
Precedente
Successivo
1 di 35
Le pagelle di Atalanta-Juve: le colpe di Bremer, Koopmeiners fischiatissimo non reagisce
Ecco tutti i voti del match di Coppa Italia vinto dalla squadra di Palladino (a cura di Filippo Bonsignore)
Pubblicato il
5 febbraio 2026, 23:35
Per approfondire
Coppa Italia
La mano di Bremer e il ko di Spalletti: i tifosi si sfogano con meme e ironie
Coppa Italia
Bremer, la sequenza del tocco di mano: Fabbri richiamato dal Var ed è rigore
Coppa Italia
Atalanta-Juve, le formazioni ufficiali
Coppa Italia
Inter-Torino, le pagelle nerazzurre: Kamate assist, Bonny convince