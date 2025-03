© Getty Images © EPA © EPA © EPA © Getty Images © Getty Images © Getty Images © EPA © Getty Images © EPA © Getty Images Precedente Successivo 1 di 11

Lazio, una notte da ricordare: l'impresa contro il Viktoria Plzen in 9 contro 11

I biancocelesti vincono in Europa League per 2-1 al 98' con un gol di Isaksen dopo essere rimasti sotto di due uomini per una buona fetta della ripresa a causa delle espulsioni di Rovella e Gigot