Corriere dello Sport.it
Chiudi menu
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Login
registrati
abbonati
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Accedi
venerdì 7 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Foto
Calcio
Europa League
© EPA
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© EPA
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© EPA
© AS Roma via Getty Images
© EPA
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© EPA
Precedente
Successivo
1 di 17
Pagelle Roma, tutti i voti giallorossi dopo la vittoria contro i Rangers in Europa League
Le valutazioni della squadra di Gasperini dopo il successo esterno in Europa per 2-0: spicca Pellegrini, bene anche Dovbyk (di Giorgio Marota)
Pubblicato il
6 novembre 2025, 23:41
Per approfondire
Europa League
Celik, traversa da Mai dire Gol in Rangers-Roma: la fotosequenza
Europa League
Lykogiannis espulso in Bologna-Brann: scontro di gioco, per l'arbitro è cartellino rosso
Europa League
Europa League, la previsione di qualificazione: le percentuali di Roma e Bologna dopo la terza giornata
Europa League
Pagelle Steaua Bucarest-Bologna: Freuler è l'anima della squadra, Odgaard tosto e presente