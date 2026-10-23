© EPA
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© EPA
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© EPA
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images

1 di 17

Bournemouth-Milan, le pagelle dei rossoneri: Tomori soffre, Moreira stenta

I voti alla squadra di Amorim dopo il pesante ko di Europa League (di Antonio Vitiello)

Da non perdere

Bournemouth-Milan, le pagelle dei rossoneri: Tomori soffre, Moreira stenta
Pagelle Juve: Woltemade determinante, Celik come un attaccante. Male Gatti
Follia Maignan, mani in faccia ad Adams del Bournemouth: rosso e rigore, la fotosequenza
Juve, la formazione ufficiale di Spalletti contro il Rennes
Spalletti: "Il carattere di Nico Gonzalez si tocca con mano"

Dalla Home

Riflessione su Spalletti: Lucio è meglio della squadra
Il commento

Riflessione su Spalletti: Lucio è meglio della squadra

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio

Ivan ZazzaroniIvan Zazzaroni
Spalletti e il gol di Lucumì annullato Woltemade e il siparietto con Kolo Muani
Moviola Bournemouth-Milan: quel rosso a Maignan che ricorda la sfida con il Barcellona…
Gabriele GilliGabriele Gilli
Amorim mastica amaro Milan travolto a Bournemouth
Bournemouth-Milan, le pagelle dei rossoneri: Tomori soffre, Moreira stenta FOTO
Amorim mastica amaro: "Troppi errori in difesa" Milan travolto a Bournemouth
Corriere dello Sport
Abbonati ora a €0,99Leggi il giornale