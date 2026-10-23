© EPA
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© EPA
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© EPA
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
1 di 17
Bournemouth-Milan, le pagelle dei rossoneri: Tomori soffre, Moreira stenta
I voti alla squadra di Amorim dopo il pesante ko di Europa League (di Antonio Vitiello)