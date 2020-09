Lazio, il punto sulle uscite: Tare a lavoro per vendere

Il ds vuole piazzare almeno uno tra Bastos e Wallace. Sono le situazioni più spinose

Bastos: trasferimento all'Al Shabab rifiutato. I club turchi per ora non affondano il colpo, situazione in standby

Wallace: il brasiliano rientrato dal Braga non ha mercato per ora. Si cercano soluzioni

Adekanye: il giovane ex Liverpool lo avrebbe chiesto lo Spezia. Valutazioni in corso

Palombi: altro giovane rientrato da una serie di prestiti. Piace al Pisa

Di Gennaro: è tra i fuori rosa, viene dall'esperienza alla Juve Stabia. È in cerca di sistemazione