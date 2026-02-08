Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 8 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© Getty Images
© LAPRESSE
© Juventus FC via Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© LAPRESSE
© Getty Images
© LAPRESSE
© Getty Images
© LAPRESSE
© BARTOLETTI
© LAPRESSE
© BARTOLETTI
© LAPRESSE
© Getty Images
© Getty Images
© LAPRESSE
© APS
© Getty Images
1 di 25

Le probabili formazioni di Juve-Lazio: le scelte di Spalletti e Sarri

I ventidue che potrebbero scendere in campo all'Allianz Stadium per il big match di campionato

Per approfondire