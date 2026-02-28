Corriere dello Sport.it
Chiudi menu
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Login
registrati
abbonati
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 28 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Foto
Calcio
Serie A
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© AS Roma via Getty Images
© ANSA
© ANSA
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© AS Roma via Getty Images
© LAPRESSE
© BARTOLETTI
© LAPRESSE
© Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© ANSA
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
Precedente
Successivo
1 di 25
Roma-Juve, le probabili formazioni di Gasperini e Spalletti
Le possibili scelte dei due tecnici in vista del big match dell'Olimpico
Pubblicato il
28 febbraio 2026, 08:16
Per approfondire
Napoli
Napoli-Verona, la probabile formazione di Conte
Inter
Inter-Genoa, la probabile formazione di Chivu
Milan
Leao, che look alla Milano Fashion Week: c'era anche Melissa Satta!
Roma
Dybala in campo in vista di Roma-Juve: le foto dell'allenamento a Trigoria