© AC Milan via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
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Juve-Milan, le pagelle: Koopmeiners da assist. Moreira stenta
Le valutazioni dei bianconeri e dei rossoneri al termine del big match dello Stadium (Pietro Guadagno)