Juve-Milan, le pagelle: Koopmeiners da assist. Moreira stenta

© AC Milan via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images
© AC Milan via Getty Images

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Allegri, il rischio over
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Allegri, il rischio over

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