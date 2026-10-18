© Juventus FC via Getty Images
© Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© LAPRESSE
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© LAPRESSE
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Getty Images
© ANSA
© Getty Images
© LAPRESSE
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© ANSA
© LAPRESSE
© Getty Images
© LAPRESSE
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© LAPRESSE
© Getty Images
© Getty Images

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Pagelle Juve-Lazio: Sarr spaesato, Bremer gigante d'argilla. Taylor unico, Isaksen schianta Celik

I giudizi della sfida dell'Allianz Stadium (a cura di Daniele Rindone)

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Corriere dello Sport
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