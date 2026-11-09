© APS
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© ANSA
© Inter via Getty Images
© Getty Images
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© Inter via Getty Images
© APS
© Inter via Getty Images
© LAPRESSE
© Getty Images
© ANSA
© Getty Images
© ANSA
© Inter via Getty Images
© ANSA
© Getty Images
© ANSA
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

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Spence corre, Thuram il migliore, Nico Paz non si vede, disastro Ramon: le pagalle della sfida tra Inter e Como 

I giudizi dei giocatori che sono sono scesi in campo ieri sera a San Siro 

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Spence corre, Thuram il migliore, Nico Paz non si vede, disastro Ramon: le pagalle della sfida tra Inter e Como
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