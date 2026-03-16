Corriere dello Sport.it
Chiudi menu
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chiudi menu
Corriere dello Sport.it
Login
registrati
abbonati
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Accedi
Foto
Calcio
Serie A
Fiorentina
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© ANSA
© Getty Images
© LAPRESSE
© LAPRESSE
© Getty Images
Precedente
Successivo
1 di 13
Cremonese-Fiorentina: la probabile formazione di Vanoli
Le possibili scelte del tecnico viola per la sfida di campionato allo Zini, vero e proprio scontro diretto per la salvezza
Pubblicato il
16 marzo 2026, 12:53
Per approfondire
Fiorentina
Pagelle Udinese-Fiorentina: Rugani voto 4, è ritornato alla realtà della Serie A
Conference League
Fiorentina-Jagiellonia, la formazione ufficiale di Vanoli
Fiorentina
Fiorentina-Pisa: la probabile formazione di Vanoli
Fiorentina
Messa per Rocco Commisso a Firenze: da Borja Valero alla Fiorentina, ecco chi c'era