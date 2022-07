Juve, chi è Di Maria: gli inizi, la carriera e le curiosità sul "Fideo"

2 di 7

Dopo tre anni in Portogallo conditi da 119 presenze, 15 gol e 28 assist, arriva il grande salto, il Real Madrid. Il club spagnolo investe su Di Maria oltre 30 milioni e fa bene perché l'argentino si consacra come uno dei migliori giocatori del panorama internazionale, grazie alla sua tecnica sopraffina, alla sua velocità, generosità e ottima capacità nel dribblare gli avversari e servire perfettamente i compagni. Mancino di piede, gioca prevalentemente come esterno destro d'attacco, ma può agire anche come mezzala in un centrocampo a tre o trequartista dietro le punte.