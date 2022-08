© Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images © Juventus FC via Getty Images Precedente Successivo 1 di 41

Juve, in attesa di Kostic Allegri ritrova Cuadrado e McKennie

Seduta mattutina per i bianconeri alla Continassa in vista del debutto in campionato contro il Sassuolo