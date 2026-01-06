Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
© LAPRESSE
© Juventus FC via Getty Images
© LAPRESSE
© Juventus FC via Getty Images
© LAPRESSE
© ENRICO MATTIA DEL PUNTA
© Getty Images
© Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© Juventus FC via Getty Images
© LAPRESSE
© Getty Images
1 di 13

Sassuolo-Juve, la probabile formazione di Spalletti

I possibili undici del tecnico bianconero per la trasferta di Reggio Emilia contro i neroverdi di Grosso

Per approfondire