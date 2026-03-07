Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
1 di 11

Spalletti, ecco il regalo di compleanno: sommerso di abbracci in Juve-Pisa

L'allenatore bianconero compie oggi 67 anni: la squadra esulta con lui dopo il gol di Thuram

Per approfondire